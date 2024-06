El orgullo que los padres sienten hacia sus hijos, muchas veces, es indescriptible. Y el comediante Raymond Arrieta, en medio de su emoción, intenta expresarlo.

El comunicador compartió un mensaje en sus redes sociales en el que felicita a su hija, Ana Isabel, quien se labra una carrera en el campo de la medicina.

Le recuerda que hoy cosecha los frutos de su sacrificio.

“Querida hija, hoy es un día muy especial… Desde pequeña decías que querías ser Doctora, siempre decías lo mismo y siempre perseguiste tus sueños. Fueron muchos años de sacrificio, llantos, frustraciones y alegrías, pero seguías, a veces con duda, pero sin quitarte. Cada fracaso te hacía llorar, pero te daba más fortaleza para tomar aire y continuar. Querida hija, me siento tan orgulloso de ti... Muchas veces me dijiste: “Papi, tranquilo, que yo lo voy a lograr, no me voy a detener”. Hija, te dedico estas palabras que leí y me recordaron a ti. “NO SE COMO TERMINARÁ MI HISTORIA, PERO EN MIS PÁGINAS NUNCA LEERÁS QUE ME RENDÍ”. Te Amo Dra. Ana Isabel Arrieta FELICIDADES”, manifestó el mantenedor de “Raymond y sus amigos” (Telemundo).

Hace unos días el comediante también compartió la alegría que sentía al saber que Ana Isabel fue comprometida para casarse con “un espectacular muchacho, humilde, fajón y de buena familia... Los amo... Pronto habrá boda”.