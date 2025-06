Casiey Aileen Pérez Lebrón, una de las dos hijas de Rubby Pérez que se querelló contra los propietarios y socios de la discoteca Jet Set por la tragedia en la que murió su padre, publicó un comunicado donde denuncia una supuesta campaña para desviar la atención de la lucha de su familia para buscar justicia por la muerte del merenguero.

“En los últimos días, he sido testigo de titulares y comentarios que circulan en torno a mi familia y asuntos privados que ahora se han hecho públicos. Gran parte de lo que se ha dicho es engañoso, tergiversado o simplemente falso”, inició Casey en su mensaje.

La hija del merenguero lamenta que la intención de buscar justicia de ella y su familia se haya visto envuelta entre rumores y “narrativas falsas”.

“Lo que más me decepciona es que, mientras mi hermana Ana Beatriz y yo hemos dado el valiente paso de buscar justicia mediante acciones legales contra los responsables de la trágica muerte de nuestro padre, esta verdad ha sido opacada”, dijo en su comunicado en redes sociales.

“En lugar de los hechos, el espacio mediático se ha inundado de rumores, narrativas falsas y acusaciones -muchas de las cuales parecen diseñadas para distraer, dividir y desviar la atención. Creemos que esto no ha sucedido por accidente, sino de manera deliberada”.

Casiey, quien es madre de un niño, dejó claro que no permitirá dejarse amilanar en su lucha por buscar justicia.

“Quiero dejar algo claro: nuestra lucha por la justicia no es solo personal—es de principios. No permitiremos ser intimidadas. No seremos silenciadas. El drama puede atraer la atención, pero la claridad trae paz. Con el tiempo, la verdad siempre encuentra su voz”, dijo.

Casiey y Ana Beatriz Pérez, solicitaron una indemnización de 435 millones de pesos (cerca de $7 millones), en su querella contra los propietarios y socios de la discoteca Jet Set, donde el artista y otras 235 personas fallecieron el pasado 8 de abril.

Los recursos serán destinados a la creación de un fondo para trabajar en la formación de jóvenes de República Dominicana en colaboración con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales.

“Queremos que este fondo sea una semilla de futuro y conciencia. Que donde hubo silencio institucional, surja una red de oportunidades para nuestros jóvenes”, expresaron Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso en un comunicado.

El fondo de impacto dirigido a la juventud dominicana estará sustentado en tres pilares fundamentales: Fomento y promoción de la industria creativa como herramienta de expresión, cohesión social y desarrollo comunitario; formación en valores y ciudadanía en escuelas y espacios comunitarios; y prevención de riesgos y fortalecimiento de entornos seguros para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.