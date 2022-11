Este fin de semana se dio a conocer la lamentable muerte de Jason David Frank, actor que daba vida al “ranger verde” en la popular serie de televisión “Mighty morphin Power Rangers”.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Frank, de 49 años, se habría quitado la vida, algo de posteriormente confirmó su exrepresentante y amigo Brian Butler, en un mensaje que dedicó a su memoria: “si conocen a alguien que está deprimido, por favor contáctalo”, escribió.

La noticia causó profundo dolor entre toda una generación que creció admirando a Frank, al igual que entre sus excompañeros del programa y sobre todo su familia; quienes se habían mantenido en completo silencio, hasta ahora.

A casi una semana del lamentable suceso, Jenna, hija de Jason Frank, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, para dar el último adiós a quien más que su padre, consideraba su mejor amigo:

“Querido papá, nunca pensé que vería este día, especialmente no tan pronto. Eres más que mi papá, eres mi mejor amigo”, escribió Jenna Rae Frank en las redes.

La joven también se dijo completamente destrozada por la partida de Frank, incluso reconoció que le hace falta para poder seguir adelante: “Hicimos todo juntos literalmente, viajamos por el mundo, reímos juntos, lloramos juntos. Estoy tan, tan rota te extraño, te extraño, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo te quiero aquí”, añadió.

Jenna reconoció que el cariño que siente hacia su papá continuará estando presente más allá de este plano y destacó lo mucho que él ayudó a otras personas a estar bien consigo mismas. “Te amo más de lo que podría describir Eres la luz de mi mundo. La razón por la que presiono tanto. Me has enseñado tantas cosas. Has tocado y sanado a tanta gente. El mundo entero te ama”.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el deceso del “ranger”, pero se sabe que habría discutido con su esposa horas antes de que su cuerpo fuera encontrado.