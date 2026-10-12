El hijo de la presentadora mexicana Alejandra Espinoza y su esposo, Aníbal Marrero, protagonizó un momento especial durante una celebración religiosa, cuando tomó el micrófono para interpretar una canción dedicada a Jesús frente a los asistentes.

Matteo, de 11 años, acompañó a sus padres a un culto durante el fin de semana y sorprendió al subir al escenario para cantar. La experiencia quedó documentada en videos y fotografías que su madre compartió en las redes sociales.

La conductora, quien también se ha destacado como actriz, expresó su emoción al ver a su hijo expresar su fe de manera espontánea y reflexionó sobre la importancia de transmitir esos valores desde la niñez.

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“Uno de los regalos más grandes que podemos darles a nuestros hijos es enseñarles a conocer y amar a Dios. Porque llegará el día en que no podremos llevarlos de la mano, pero nuestra oración es que nunca suelten la mano de Él”, escribió Espinoza.

En otra parte de su mensaje, la presentadora destacó que, aunque los padres pueden orientar a sus hijos en distintos aspectos de la vida, es especialmente significativo verlos desarrollar una relación personal con su fe.

“Como papás podremos enseñarles muchas cosas en la vida, pero verlo buscar a Dios con su propio corazón es saber que está aprendiendo lo más importante”, añadió.

La publicación generó numerosas reacciones de seguidores que felicitaron a Espinoza y a Marrero por compartir con su hijo sus creencias religiosas y acompañarlo en su formación espiritual.

Entre los comentarios, algunos usuarios destacaron la emoción que les produjo ver al menor cantar durante la misa, mientras otros resaltaron el valor de enseñarles a los niños principios y creencias que puedan acompañarlos durante su crecimiento.

“Me hiciste creer y llorar” y “La mejor decisión que han podido tomar como padres” fueron algunos de los mensajes que recibió la conductora. Otros seguidores también compartieron expresiones de apoyo y buenos deseos para Matteo.

Espinoza ha compartido en distintas ocasiones reflexiones sobre la espiritualidad y el papel que desempeña la fe en su vida. Esta vez, aprovechó la experiencia de su hijo para hablar sobre la importancia de ofrecerles a los niños herramientas espirituales que puedan guiarlos a medida que crecen.

Las imágenes de Matteo cantando durante la celebración religiosa permitieron a sus seguidores conocer otra faceta de la vida familiar de la presentadora, quien manifestó sentirse orgullosa de verlo expresar sus creencias por iniciativa propia.