Tras el duro momento que vivió Alejandra Espinoza por su complicado estado de salud, luego de que fuera trasladada de emergencia a un hospital por una presunta esclerosis múltiple producida por una parálisis facial, la joven modelo y presentadora de televisión ya se encuentra estable y en casa con sus seres queridos. Es así como su esposo, Aníbal Marrero, la recibió con una linda sorpresa.

Afortunadamente nada pasó a mayores y a los pocos días la misma Alejandra aclaró los rumores acerca de su diagnóstico. “No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho (…) Estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos”, reveló en su cuenta de Instagram, donde tenía a sus millones de seguidores preocupados.

Como se recuerda, la modelo es conocida por su participación en diversos concursos de belleza y programas de televisión. Así mismo, ha presentado los Premios Juventud y también destacó en la entrega de los Premios lo Nuestro; además de ser la ganadora de la primera temporada del reality show “Nuestra Belleza Latina”.

Tras conocer que su amada estaba fuera de peligro, Marrero decidió agasajar su regreso a casa y le dedicó unas tiernas palabras que compartió en redes sociales. El orgulloso esposo le expresó cuánto la ama en una instantánea donde además da a conocer los dotes de repostera de la presentadora. Los jóvenes se muestran muy unidos y sonrientes junto a un pastel que Espinoza elaboró hace dos semanas por su cumpleaños.

Alejandra Espinoza mostró preocupación por su estado de salud, puesto que pareciera como si tuviera 3 o 4 meses de embarazo. “Yo sé que ustedes pueden pensar que esto no es mucho, pero para mí sí lo es, o sea ya parece que tengo como unos 3, 4 meses de embarazo y no es tanto el que subas de peso, es la incomodidad que uno siente. A mí no me cierran los pantalones”, declaró en sus redes sociales.

Entre los principales síntomas que tiene la intérprete, explica: “Yo de verdad hay veces que me levanto en la madrugada y puedo quitarme la camisa y casi que exprimirla y estoy sudada, mojada que tengo que cambiar sábanas y todo el rollo. [También] dolores de cabeza, o sea los dolores de cabeza que me dan son horribles. Es normal que se te caiga el cabello, o sea a todas se nos cae el cabello, pero en cantidades muy grandes eso no es normal y se tiene que tratar y a veces son problemas hormonales que tenemos que no sabemos; eso entre un montón de cosas sinceramente”.

“Incluso a veces me dicen que tengo la voz ronca pues el cambio de voz también es un problema hormonal”, detalla la conductora del reality show.

Para poder ponerle fin a su problema, la presentadora ya se puso en manos de un especialista y en las próximas semanas sabrá que es lo que tiene exactamente y así poder empezar con un tratamiento.

“En unas cuantas semanitas les voy a contar exactamente lo que es cuando ya me haya hecho los exámenes de sangre y les voy a contar porque yo creo que muchas mujeres pasamos por eso y ni sabemos. Por ahora [el médico] me dijo que tengo que alimentarme superbién [y] tratar de llevar así como una vida saludable y balanceada”, puntualizó Espinoza.