El cantante Ricky Martin protagonizó un momento inesperado y emotivo durante un reciente concierto en Chile cuando su hijo Valentino subió de forma sorpresiva al escenario.

El joven, de 15 años, irrumpió en medio de la presentación para unirse al cuerpo de baile, desatando la ovación inmediata del público. Con naturalidad y soltura, compartió la tarima con los bailarines y con su padre, en una escena que combinó talento, carisma y complicidad familiar.

La reacción del público fue instantánea: aplausos, gritos de emoción y una calurosa bienvenida para Valentino, quien demostró tener el ritmo y la presencia escénica que caracterizan a Ricky Martin.

PUBLICIDAD

Más tarde, el propio Valentino compartió el momento en sus redes sociales con un video del concierto acompañado de la frase: “Ok, esto pasó”. Su padre no tardó en responder con cariño: “Te amo, hijo”, comentó Ricky en la publicación.

Aunque ha mantenido un perfil relativamente bajo, Valentino ha dejado ver en sus redes sociales su afinidad con el arte. Esta aparición refuerza la idea de que el talento artístico corre por las venas de la familia Martin.

El concierto, parte de la gira del artista por América Latina, continuará en otras ciudades, pero este momento en Chile quedará grabado como una muestra de conexión familiar y energía compartida sobre el escenario.