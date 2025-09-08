Lady Gaga inauguró los Premios MTV a los Videos Musicales con su premio a la Artista del Año, marcando la pauta de la noche.

La principal nominada prometió una actuación más tarde y cumplió, subiendo al escenario del Madison Square Garden tras su discurso de aceptación, que enloqueció al público en el UBS Arena, donde se celebraban los VMAs.

En sus comentarios previos, Gaga enfatizó el significado más profundo del arte.

“Ser artista es un intento de conectar las almas de personas de todo el mundo”, dijo Gaga, quien posteriormente interpretó “Abracadabra” y “The Dead Dance”, un sencillo de la serie de Netflix “Wednesday”. “Ser artista es una disciplina y un oficio para llegar al corazón de alguien, donde hunde sus raíces, recordándole que sueñe. Ser artista es una responsabilidad de sonreír, bailar, llorar”. Dedicó el premio a sus fans y rindió homenaje a su prometido, Michael Polansky, quien fue coproductor ejecutivo de su último álbum, “Mayhem”.

PUBLICIDAD

“Crear con ustedes ha sido algo hermoso”, dijo.

25 Fotos La popular premiación se llevó a cabo en la Arena UBS, en Long Island, Nueva York.

Mariah Carey se deleitó con el cariño de sus fans y reflexionó sobre su legendaria carrera al aceptar el Premio Video Vanguard. Ariana Grande le entregó el premio con un sentido homenaje, llamando a Carey “la banda sonora de nuestras vidas”.

Grande añadió: “Como vocalista, solo hay una reina. Y esa es Mariah”.

Subiendo al escenario con una bata dorada de satén que dio paso a un body brillante y tacones a juego, Carey interpretó un popurrí de éxitos que abarca toda su carrera, desde “Fantasy” hasta “We Belong Together” y “Obsessed”. La actuación también destacó temas de su emblemático décimo álbum, “The Emancipation of Mimi”, que recientemente cumplió 20 años.

“No puedo creer que esta noche reciba mi primer VMA”, dijo Carey antes de preguntar en tono de broma: “Tengo una pregunta: ¿Qué demonios esperaban? Es broma. Gracias. Los quiero”.

El fallecido Ozzy Osbourne fue homenajeado como se merece cuando algunas de las figuras más importantes del rock subieron al escenario en su honor. Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el aclamado artista británico YUNGBLUD y Nuno Bettencourt se unieron para ofrecer un popurrí de los grandes éxitos de Osbourne, como “Crazy Train”, “Changes” y “Mama, I’m Coming Home”.

El hijo de Osbourne, Jack, y varios de sus hijos compartieron un mensaje en video a los espectadores sobre el querido músico. “Sé con certeza que le haría inmensamente feliz ver a estos grandes músicos continuar su legado e inspirar a la próxima generación de rockeros”, dijo Jack Osbourne.

PUBLICIDAD

“Como decía nuestro papá: ‘Volvámonos locos’”, añadieron los nietos de Ozzy Osbourne, refiriéndose a su popular canción “Crazy Train”.

Osbourne se hizo famoso en MTV —también sede de los VMAs— con el exitoso reality de su familia, “The Osbournes”, que se emitió de 2002 a 2005. Ese mismo año, el Príncipe de las Tinieblas consolidó su legado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Al finalizar el homenaje, los artistas gritaron: “¡Ozzy por siempre, hombre!”.

Jessica Simpson junto a Ricky Martin. ( Charles Sykes )

Ricky Martin recibió el primer Premio Ícono Latino tras una electrizante actuación en el escenario principal. Habló de sus 40 años de carrera musical y dedicó el premio a sus cuatro hijos. La presentación de Martin sirvió como homenaje al aniversario, 25 años después de su gran debut en los VMAs en 1999, cuando hizo historia como el primer artista latino masculino en ganar el premio al mejor video pop.

“Empecé trabajando de pequeño y seguimos aquí”, se maravilló, y añadió: “Solo queremos unir países, romper barreras y mantener viva la música”.

Los VMAs, presentados por LL Cool J, arrancaron con un espíritu desenfadado. Durante el monólogo de apertura de Cool J, un vídeo de Doja Cat imitando a Max Headroom, la personalidad de MTV de los 80, lo interrumpió. Su mensaje dio paso a una actuación que comenzó con un solo de Kenny G.

Doja Cat, a quien se vio mordiéndose el lápiz labial con naturalidad en la alfombra roja, recorrió el escenario contoneándose interpretando “Jealous Type” entre aplausos entusiastas. Al comienzo del evento, la historia estaba en juego, con Taylor Swift y Beyoncé compitiendo por convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMAs. Cada una cuenta con 30 premios y solo fueron nominadas en la categoría de artista del año, por lo que la victoria de Gaga las dejará empatadas un año más.

Busta Rhymes recibió el primer Premio Visionario Rock the Bells de los MTV VMAs durante el evento e interpretó un popurrí de sus éxitos.

Otros artistas incluyeron a Conan Gray, Tate McRae, Jelly Roll, Post Malone, Alex Warren, J Balvin, Sabrina Carpenter y sombr.