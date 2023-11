Debido a su éxito musical, el cual traspasa fronteras y generaciones, Shakira tiene una agenda repleta de presentaciones que hacen que viaje constantemente. Tras su separación de Gerard Piqué, la cantante colombiana dejó España y se mudó a Miami con sus dos hijos, quienes no tuvieron inconvenientes en adaptarse a los Estados Unidos. Sin embargo, en las últimas horas trascendió una noticia que asegura que peligraría la continuidad escolar de ambos en Florida.

De acuerdo al medio El Nacional de Cataluña, Sasha, de 11 años, y Milán, de 9, podrían ser expulsados del colegio de Florida, el Miami Country Day School, donde la intérprete paga anualmente $46,000 por cada uno. Esto se debe a que la institución educativa no está del todo conforme con las constantes ausencias de los menores, quienes han dejado de asistir a clases por largos periodos de tiempo a causa de los viajes de su madre.

PUBLICIDAD

Pero quienes tampoco estarían felices con la presencia de los pequeños de la colombiana y el futbolista español son los padres de los alumnos que forman parte del colegio, que aseguran que ambos reciben privilegios debido a la fama de sus progenitores.

Cabe recordar que los menores llegaron a Miami cuando el ciclo escolar ya había comenzado, por lo que la institución les permitió ingresar sin ningún problema, siendo esta una gran excepción. Pero además, su incorporación trajo como consecuencia la presencia de la prensa en las inmediaciones, dos hechos que también provocaron la furia de los padres de sus compañeros.

Gerard Piqué habla sobre su separación de Shakira

Después de más de 12 años de relación y dos hijos en común, la separación de Piqué y Shakira en junio de 2022 fue sin dudas unas de las más escandalosas de los últimos tiempos, sobre todo por las supuestas infidelidades del catalán hacia la colombiana.

Debido a las constantes acusaciones, el exfutbolista decidió romper el silencio y contó cómo vivió esa turbulenta etapa. “Yo viví un proceso de estar siempre en el foco y te vas acostumbrando”, dijo, en diálogo con Jordi Basté en El món (Rac 1), el 8 de noviembre.

Y siguió: “Los últimos años, yo era total indiferencia a lo que se decía de mí. A mí, una persona que no me conoce y que habla bien o mal de mí me es muy indiferente. Me da igual, porque solo conoce al personaje”. Acerca de la aparición y el seguimiento de los paparazzi, el exfutbolista catalán adhirió: “Llegué al punto en que para mí son invisibles”.

“Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... Si le hubiera dado importancia a lo que decía de mí gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo. Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, concluyó.