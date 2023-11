El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué rompió el silencio y habló de su vida privada después de terminar su relación con la cantante colombiana Shakira y aclaró algunos rumores que salen desde la prensa española en una entrevista con Jordi Basté en el programa El món a RAC1.

“Todo me ha patinado. Pero es muy sano: es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importante. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, explicó el exdefensor central al ser consultado sobre la información que dan los paparazzi sobre su relación con Clara Chía y su separación con Shakira.

Además, confesó que su último año no es ‘como lo pintan’ algunas personas que buscan hacerle daño.

”Cuando aparecen he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”.

Piqué rompe el silencio al beso de Rubiales a Hermoso

Por otro lado, el español indicó que desde hace algún tiempo ha dejado de estar en contacto con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol y afirmó que el beso forzado a Jennifer Hermoso es un tema muy complejo.

“Desde lo del beso, no hemos hablado en profundidad. Es muy complejo lo que pasó: son muchas cosas en una. Es como en la política: la gente se pone muy pasional y es complicado”, explicó.

Gerard Piqué y su vida por fuera de los terrenos de juego

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué salió este miércoles en defensa del actual entrenador del banquillo azulgrana, su excompañero Xavi Hernández, de quien dijo que es “el indicado” para sacar el proyecto adelante.

Xavi lleva muchos años en la casa, la conoce como nadie, ha mamado el modelo de juego, y ahora mismo no hay ninguno mejor que él para intentar darle la vuelta”, aseguró durante la entrevista.

Piqué, que desveló que desde que se retiró hace un año solo ha hablado con Xavi una vez -cuando le llamó para invitarle a la celebración del título de Liga- pidió “paciencia” con él, y puso como ejemplo lo que está haciendo como presidente del Andorra: mantener a Eder Sarabia, pese a encadenar cinco derrotas.

Inmerso ahora en el exitoso proyecto de la Kings League, Piqué sigue sin descartar ser algún día presidente del Barça, “aunque ahora mismo no lo tengo en mi cabeza”, matizó. Y es que esa idea ha ido perdiendo fuerza para él con el paso de los meses.

“Ser presidente del Barça es dedicación, sacrificio. Es una responsabilidad muy grande”, reflexionó el exjugador catalán, quien hubiera descartado totalmente esa posibilidad, “si no fuera porque, a veces, siento que al club le debo muchísimo y, si me necesitara, me gustaría ayudarlo de alguna forma”.

Más contundente se mostró Gerar Piqué, cuando fue preguntado por el caso Negreira: “Es acojonante que la gente diga que ganábamos por los árbitros. La mayoría de partidos los ganábamos por aplastamiento. Se está tergiversando la narrativa para manchar algo que fue muy bonito”.

Y se refirió al ‘madridismo sociológico’ al que recientemente aludió el presidente del club azulgrana, Joan Laporta. “Estamos en un país donde hay muchísima más gente del Madrid que del Barça, la capital, que es donde pasan las cosas, es Madrid, y el club por excelencia es el Real Madrid”, argumentó.