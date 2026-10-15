La actriz estadounidense Hilary Swank espera su tercer hijo a los 52 años, tres años después de convertirse en madre de los gemelos Aya y Ohm, junto a su esposo, Philip Schneider.

La protagonista de “Million Dollar Baby” anunció la noticia a través de un video publicado en Instagram, en el que aparece junto a su familia mostrando su embarazo. “Mucha gente me ha estado preguntando qué proyecto haré a continuación, este se estrena en diciembre”, escribió en tono de broma, acompañando el mensaje con emojis alusivos a un bebé.

Swank y Schneider dieron la bienvenida a sus mellizos en abril de 2023. Desde entonces, la actriz ha compartido algunas reflexiones sobre la maternidad y la experiencia de criar a sus hijos después de los 40 años.

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En una entrevista con la revista People, la ganadora de dos premios Óscar explicó que convertirse en madre más adelante en su vida le ha permitido dedicar más tiempo a sus hijos y estar presente en su crianza.

“Si hubiera tenido un hijo a los 20 o a los 30 años, creo que sería una madre muy diferente a la que soy ahora”, expresó la actriz, quien también destacó que su trayectoria profesional consolidada le permite organizar mejor su tiempo para compartir con su familia.

Swank ha señalado que la maternidad le ha enseñado a vivir más el presente y a desarrollar una mayor paciencia. La intérprete también ha hablado sobre la importancia de trabajar en sí misma para evitar transmitir a sus hijos patrones que considera negativos.