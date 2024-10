Los rumores de romance entre Hugh Jackman, el eterno Wolverine, y Sutton Foster, la estrella de Younger, cada vez toman más fuerza. Y en medio de las versiones que indican que “están enamorados”, trascendió que la actriz le solicitó el divorcio a su marido, el guionista Ted Griffin, luego de 10 años de matrimonio.

Según publicó el portal de noticias PageSix, la actriz de gran trayectoria en Broadway le pidió el divorcio al guionista de Ocean’s Eleven el martes pasado en la Corte Suprema del Condado de Nueva York. La expareja tiene, además, una hija.

Las versiones de romance entre las estrellas de Hollywood comenzaron a circular cuando Foster protagonizaba The Music Man con Jackman. En ese momento también se dijo que la actriz transitaba una crisis con su marido.

“Están ciento por ciento juntos, están enamorados y quieren pasar el resto de sus vidas juntos”, le confirmó alguien del mundo del teatro al portal de noticias. Desde entonces hasta ahora -agregaron-, Sutton y Jackman se mantienen juntos, pero decidieron vivir su amor en secreto y lejos del ojo público. “Siguen juntos”, confirmaron desde su entorno. “Hacen todo lo posible por ocultarlo, pero es de conocimiento público”, remarcaron.

Jackman y el fin de su matrimonio con Deborra-Lee Furness

Si bien parecían una de las parejas más sólidas del medio, Jackman sorprendió en septiembre del año pasado cuando le pidió el divorcio a Deborra-Lee Furness, después de 27 años de amor y compañerismo. Para hacer pública la decisión, ambos publicaron una declaración conjunta.

“Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”, rezaba el texto.

Cuando todavía la noticia era reciente, una fuente cercana a la pareja le dijo a la revista People que estaban “devastados” y que la separación había sido “muy dura” para ellos. “No fue una decisión precipitada, se han tomado mucho tiempo, lo han considerado todo y han tomado esta decisión juntos”, explicaba esta persona. “Van a seguir su camino por separado, pero siempre serán una familia. Siempre serán copadres y mejores amigos”.

El actor Hugh Jackman junto a su exesposa, Deborra-Lee Furness. ( Evan Agostini )

Los actores, que tienen dos hijos en común, Oscar de 23 años y Ava de 18, no han tenido grandes roces entre ellos. “Esto solo tiene que ver con el hecho de que están transitando diferentes caminos en este momento”, agregó la fuente.

Tras conocerse en 1995 en el set de la serie australiana Corelli, los protagonistas se enamoraron rápidamente: ella ya era una actriz consagrada, mientras que Jackman él era un novato recién salido de la escuela de arte dramático.

“Deb era una gran estrella... Me pasaron a buscar y Deb estaba en el asiento delantero del auto, nunca lo voy a olvidar”, dijo el actor a la revista People en 2017, al relatar su primer encuentro. Jackman tenía 27 años y Furness, 40. “Ella se sacó el cinturón de seguridad, se dio la vuelta, extendió la mano, se quitó los anteojos de sol y dijo: ‘Hola, soy Deborra-lee Furness, encantada de conocerte’. Recuerdo que pensé: ‘Me gusta esta chica’”, continuó. Comenzaron a salir y cuatro meses después él le pidió matrimonio.

¿Quién es Sutton Foster?

Sutton encontró en el teatro su primer amor. En 1996, alcanzó uno de sus primeros trabajos profesionales en una puesta de Grease y, a partir de ahí, con paciencia y esmero, logró convertirse en una de las caras más queridas de Broadway. La actriz trabajó más adelante en piezas de gran popularidad como Annie; Les Misérables; Funny Girl; un musical basado en Snoopy; Mujercitas; El Joven Frankenstein y hasta en la producción de Shrek, para el que se puso en la piel de la princesa Fiona.

A lo largo de su carrera, incluso logró ganar en dos oportunidades el apreciado premio Tony: en 2002, por el protagónico de Thoroughly Modern Millie, rol que la lanzó definitivamente al estrellato, y, en 2011, por la obra Anything Goes.

En la televisión, la actriz de 49 años logró una carrera sólida y consistente: luego de participar como invitada en series como Law & Order y Sesame Street; logró un rol protagónico con Bunheads en 2012 y el éxito le llegó de la mano de la serie Younger en 2015. También tuvo varias participaciones en el cine.