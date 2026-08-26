La industria del cine lamentó este miércoles la muerte del actor y comediante británico Tim Curry, fallecido anoche en Los Ángeles a sus ochenta años, con personalidades como Carol Burnett o Luke Evans al recordar su faceta más villana en las producciones de Hollywood.

“Nos lo pasamos de maravilla trabajando juntos en ‘Annie’. Nadie podía interpretar a villanos entrañables mejor que él. Era un querido amigo. Tuve la suerte de conocerlo”, escribió Burnett -en un mensaje compartido en sus redes sociales- junto a un fragmento de una de las escenas de la película en la que ambos trabajaron.

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El actor Luke Evans, quien nunca conoció a Curry en persona pero se encuentra ligado a él a través de su icónico personaje Dr. Frank-N-Furter en la versión de Broadway de ‘The Rocky Horror Show’, compartió una carta que le había escrito hace tres semanas.

“Solo quiero darte las gracias. Por tu actuación intrépida, por crear algo tan perdurable y por inspirar a generaciones de actores a ser un poco más valientes de lo que creían posible”, indicó Evans.

Otras personalidades de Hollywood como Michael McKean, amigo y coprotagonista en la película de comedia y misterio ‘Clue’ (1985), quisieron recordar la última conversación que tuvieron con el actor, en la que hablaron sobre “la vida, el amor y la risa”.

“El estado físico tan delicado en el que se encontraba ha terminado, lo cual es una bendición. Nuestra bendición fue haber tenido a Tim Curry en nuestras vidas. Descansa en paz, amigo mío”, agregó McKean.

Lesley Ann Warren, también compañera de reparto en ‘Clue’, honró la memoria de Curry -en un mensaje en Intagram- al afirmar que fue un “brillante, divertidísimo e hilarante mago del arte”.

El actor Rob Schneider, con quien compartió pantalla en ‘Home Alone 2: Lost in New York’, aseguró estar “devastado” por la muerte de un intérprete “verdaderamente talentoso del teatro y el cine. Su sola ceja podía expresar más que la mayor parte del lenguaje corporal de la mayoría de los actores”, escribió -en un mensaje en X-.

Por su parte, la cantante y comediante Rosie O’Donell compartió una imagen de Curry y con el pie de foto llamándolo “el hombre más dulce”.