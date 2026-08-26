Tim Curry, el actor que conquistó el cine y la televisión como Pennywise en “It” y Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show”, murió a los 80 años, reportó la revista TMZ.

Dicho medio indicó que el actor inglés fue hallado sin vida en la noche del martes en su residencia en Los Ángeles. Curry había sufrido diversas adversidades de salud, como un derrame cerebral en el 2012 que afectó su habla y movilidad.

Autoridades indicaron que no hallaron actividad sospechosa en su propiedad.

Curry comenzó a destacarse en los años 60 en el mundo del entretenimiento antes de conseguir la oportunidad dorada para interpretar al legendario doctor trasvestido en “The Rocky Horror Picture Show”, musical que -a pesar de las críticas que recibió en su estreno en 1975- tomó vida nueva en el mundo teatral independiente y el cine de culto.

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Pero el momento que llevó a Curry a convertirse en una estrella de Hollywood fue cuando encarnó al terrible payaso “Pennywise” en la adaptación fílmica de “It” (Stephen King) en 1990.

Otras películas en las que el actor brilló fueron “Clue”, “Home Alone 2: Lost in New York”, “Annie”, “The Hunt for Red October”, “Muppet Treasure Island,” “Addams Family Reunion” y “Scary Movie 2″.

Pero Nigel no sólo fue un ícono de las películas de horror, dado que el intérprete también le dio voz al naturalista Nigel Archibald Thornberry en la serie animada “The Wild Thornberrys” de Nickelodeon.