La leyenda de la música country Dolly Parton murió el martes 25 de agosto a los 80 años luego de una breve batalla contra el cáncer, informó su equipo de representantes en un comunicado oficial.

Según la información difundida por su familia, la intérprete de “Jolene” y “I Will Always Love You” falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee, acompañada por sus seres queridos.

Hasta el día de su muerte, Parton nunca reveló públicamente que padecía cáncer. Días antes, había hablado de varios problemas de salud y reconoció que había descuidado su bienestar mientras cuidaba de su esposo, Carl Dean, quien falleció en 2025.

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Su equipo confirmó ahora que la artista libró una “breve batalla” contra la enfermedad, aunque no ofreció detalles sobre el tipo de cáncer ni sobre el tratamiento que recibió.

24 Fotos La cantante, actriz, autora, filántropa y empresaria de parques temáticos murió hoy a los 80 años.

Un legado que marcó generaciones

Con una carrera de más de siete décadas, Dolly Parton se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música country. Vendió más de 160 millones de discos, ganó 11 premios Grammy y escribió miles de canciones, entre ellas clásicos como “9 to 5”, “Coat of Many Colors” y “Jolene”.

Además de su trayectoria artística, fue ampliamente reconocida por su labor filantrópica a través de la Imagination Library, un programa que ha distribuido millones de libros gratuitos a niños, así como por sus aportaciones a la investigación médica y la educación.

El anuncio oficial fue realizado por su sobrino, Bryan Seaver, mediante un emotivo mensaje en nombre de la familia. En el comunicado, sus representantes describieron a Parton como una mujer cuya vida estuvo marcada por el amor, la compasión y una inquebrantable dedicación a hacer del mundo un lugar mejor.

La familia no ha informado todavía los detalles de los actos fúnebres ni del memorial público en honor a la artista.