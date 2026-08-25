La leyenda de la música country Dolly Parton compartió un mensaje de esperanza sobre su estado de salud apenas cuatro días antes de su fallecimiento, ocurrido el 25 de agosto a los 80 años. En su última entrevista, la cantante reconoció que enfrentaba varios problemas médicos que había dejado de atender mientras cuidaba de su esposo, Carl Dean, quien murió en 2025.

En declaraciones concedidas a People el 21 de agosto, Parton explicó que su prioridad durante la enfermedad de su esposo fue acompañarlo, y que eso la llevó a descuidar su propia salud.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención mientras cuidaba de Carl”, expresó la artista.

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Aunque evitó revelar un diagnóstico específico, aseguró que ya estaba recibiendo tratamiento y que se encontraba enfocada en recuperarse.

Mareos, deshidratación y reposo médico

Semanas antes, Dolly había cancelado una aparición en Dollywood por recomendación de sus médicos. En un video dirigido a sus seguidores explicó que había sufrido episodios de mareos y deshidratación, por lo que su médico en Nashville le prohibió viajar temporalmente.

Pese a esas complicaciones, la intérprete de “Jolene” mantuvo una actitud optimista y continuó trabajando en varios proyectos creativos y empresariales.

Durante esa última entrevista, Parton también habló con entusiasmo sobre la apertura del Life of Many Colors Museum en Nashville, un museo dedicado a su vida y carrera, además de nuevos lanzamientos musicales y comerciales que esperaba ver materializados.

Su mensaje final reflejó la filosofía que la acompañó durante décadas:

“Aunque todavía estoy sanando, sigo trabajando. Todavía tengo muchas cosas que quiero lograr, y voy a seguir trabajando mientras pueda para hacer realidad esos sueños”.

El fallecimiento de Dolly Parton fue anunciado por su familia el 25 de agosto. Hasta el momento, no se ha divulgado oficialmente la causa de su muerte.