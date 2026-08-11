La influencer colombiana Sofía Murillo falleció en un accidente de helicóptero junto a su madre y su abuela mientras vacacionaban en Brasil, según reportó el Daily Mail.

Murilllo, de 17 años y oriunda de Bogotá tenía más de 200 mil seguidores en su cuenta de TikTok, donde compartía consejos de belleza y hacía reseñas de productos para el cuidado de la piel.

Al momento del siniestro, registrado el 8 de agosto en Río de Janeiro, Murilo se hallaba en compañía de su madre, Wendy Manrique, de 37 años y su abuela, Rocío Cubillos, de 59, quienes también fallecieron. El accidente también cobró la vida del piloto, identificado como Alessandro Rocha.

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Según indicó el tío de la víctima, Víctor Manrique al medio G1, la familia había reservado un paseo en helicóptero de 20 minutos. El recorrido, ofrecido por la empresa Voo Rio Panorámico, los llevaría a ver el Cristo Redentor desde el aire. Durante el recorrido, la aeronave se estrelló en el Bosque de Tijuca. Murillo, su madre y su abuela partieron en un vuelo que salió a las 11 de la mañana. Otros miembros de la familia de Murillo tenían reservaciones y tomarían un segundo vuelo.

Hasta ahora se desconoce que ocasionó el accidente aunque los bomberos recuperaron una cámara que grababa dentro de la cabina del avión, cuyo contenido sería analizado por los investigadores.

El helicóptero contaba con una certificación de la Agencia Nacional de Aviación Civil y estaba autorizado para hacer vuelos turísticos.

Amigos, familiares y seguidores de la influencer han expresado su consternación por la tragedia.

“Mi querida Sofía, me enteré de lo sucedido hace unas horas; no sé cómo expresarme ni qué decir, pero sé que siempre te extrañaré”, escribió una amiga. “Fuiste —y siempre serás— mi mejor amiga, mi consuelo y mi alegría. Siempre estaré agradecida por eso, porque fuiste la amiga que siempre quise, y ahora sé que serás la princesa más feliz del cielo”, añadió.

“Ve y ríe, salta y sé feliz, porque sé que ahora estás en un lugar mejor: la princesa de Dios. Estoy en paz, mi princesa, porque sé que lograste todos tus sueños, y yo fui parte de ellos. Gracias por elegirme, por entrar en mi vida, por apoyarme y por enseñarme lo que es la verdadera amistad, expresó otra amiga.

“Gracias, Dios, por permitir que mi familia experimentara la belleza de este mundo y por darles ahora la oportunidad de experimentar la belleza del paraíso. ¡Mi hermanita, mi madre y mi sobrina! Las amaré por siempre, en esta vida y en la otra. Gracias a todas las autoridades y personas que nos han apoyado desinteresadamente en este hermoso país, Brasil, y en Colombia, y por demostrarnos cuánto las amaban, expresó por su parte el tío de la víctima.