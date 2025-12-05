La situación médica de Camilo Blanes, quien se hace llamar Sheila Devil, hijo del cantante Camilo Sesto, generó nuevas alertas tras su ingreso urgente en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde fue atendido por episodios intensos de ansiedad.

Hasta ahora no se han difundido reportes adicionales sobre su evolución clínica.

Su madre, Lourdes Ornelas, se ha mantenido desde el inicio del procedimiento hospitalario. El 3 de diciembre, Ornelas fue vista en los accesos del centro médico con un semblante serio, reflejo de la preocupación que enfrenta ante este nuevo episodio.

Según información divulgada por el programa ‘Y ahora Sonsoles’, la periodista Isabel Rábago afirmó que Sheila Devil “está estable” y que los profesionales “desean y esperan que en los próximos días se le pueda dar el alta”.

PUBLICIDAD

Agregó también que “Lourdes va todos los días de visita” y que “está tranquila porque, estando ingresada, está controlada”. Estas afirmaciones coinciden con declaraciones previas de Ornelas, quien aseguró que “siempre iba a estar a su lado cuando la necesitara” y remarcó la importancia de conservar la calma en situaciones similares.

Antecedentes de un proceso médico prolongado

Durante casi cinco años, Sheila Devil, ha atravesado distintos periodos de hospitalización ligados a su estado de salud. El nuevo ingreso se suma a esa cadena de episodios, marcada en ocasiones por mensajes y publicaciones en redes sociales en los que se evidencia un deterioro físico que ha suscitado inquietud entre quienes siguen su caso.

Las reiteradas estancias médicas y la reciente crisis de ansiedad añaden un elemento de preocupación adicional, pues describen un proceso que se ha prolongado en el tiempo y cuyo desenlace inmediato aún no es claro.