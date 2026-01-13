Un reporte del Ministerio de Defensa de México, con fecha del 14 de agosto del 2022, registra la incautación de 460 kilos de cocaína a bordo de una avioneta Piper PA-31 Navajo, procedente de Colombia, según reveló la Unidad Investigativa del diario El Tiempo.

El Tiempo accedió al informe desde el sábado, cuando se conoció la trágica noticia de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, tras un siniestro aéreo en una avioneta con las mismas características y matrícula que la incautada en México.

Después de que EL TIEMPO reveló la coincidencia, investigadores empezaron a indagar el decomiso de la cocaína en Campeche (México) y establecieron que la información reposa en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en una planilla de la investigación en donde se asegura que el vuelo ilegal, partió de Colombia en la avioneta de matrícula N325FA, la misma en la que murieron Jiménez y 5 miembros de su equipo.

Según ese registro, la aeronave se detectó a las 2 de la tarde del 14 de agosto de 2022 obligando al despliegue de dos aviones que la hicieron descender.

El aparato aterrizó a 79 kilómetros de un poblado conocido como Miguel Hidalgo, en donde ya se encontraban vehículos civiles y hombres esperándola.

La tripulación alcanzó a escapar, pero en tierra quedó la avioneta y la cocaína.

‘Gemeleada’

Para ese momento, Jiménez ya había adquirido una avioneta con las mismas características, la cual ha tenido al menos 3 pilotos.

EL TIEMPO publicó este fin de semana fotos de la avioneta incautada en México y según las primeras pesquisas, se trata de un aparato que fue gemeleado con la que adquirió el cantante.

Desde el sábado EL TIEMPO consultó con asesores de Yeison Jiménez, quienes dijeron que estaban indagando qué había sucedido.