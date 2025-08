Jacky Fontánez, quien se ha destacado en la pantalla pequeña y las ondas radiales de Puerto Rico, no ha sido tímida en compartir sus desafíos para entrar a la industria de las comunicaciones.

Pero la presentadora y empresaria reveló que, a pesar de su experiencia y preparación académica en periodismo, llegó a ser rechazada por jefes editoriales en la Isla al ser catalogada como “una figura sexy y de farándula”, por lo que su apariencia, alegadamente, le iba a restar credibilidad.

“Estaba frustrada cuando terminé la maestría, porque no encontraba trabajo en eso específicamente, yo la hice en periodismo. A pesar de que ya yo estaba en los medios, me decían que no podía, una estaba overquialified y otra porque me había dado a conocer como una figura sexy y de farándula y que eso restaba credibilidad”, expresó Fontánez en una entrevista con la ex-Miss Universe Puerto Rico, Danna Hernández, en el podcast “Sin GPS”.

Fontánez también admitió que se ha tenido que distanciarse de otras oportunidad profesionales y personales por buscar la aprobación de otros.

“Hace un año, así mismo me sentía, mucha gente puede decir: ‘pero es que ella lo tiene todo, ella está en televisión, ella está en radio, y yo no me sentía felíz; entonces, era como este vacío que sentía, donde yo me decía, ¿qué es? Y seguí analizando, y ahí es que tomo la decisión de estudiar el doctorado [en psicología clínica]“, resaltó la boricua.

Pero la coanimadora de “Hoy Día Puerto Rico”, proyecto dirigido por el Departamento de Noticias de Telemundo Puerto Rico, manifestó su admiración por colegas que están dejando claro que la apariencia ni la proyección en los medios no definen su nivel de profesionalismo.

“Esto es una lucha que está bien presente, sin embargo, sí he visto un movimiento bastante grande de mujeres que están implementando todo lo contrario. Yo puedo ser ‘sexy’, y puedo ser profesional, yo puedo ser madre, puedo ser ‘sexy’, uno no tiene que perder su esencia como mujer por lo que dicta la sociedad, porque son esquemas que se han ido rompiendo”, aseguró la también radiolocutora, quien destacó que uno de los cambios que se necesita atajar el brecha económica entre mujeres y hombres en el campo laboral.