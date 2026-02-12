El mundo del espectáculo lamentó el miércoles el fallecimiento de James Van Der Beek, actor que alcanza el estrellato global al interpretar a Dawson Leery en el drama juvenil Dawson’s Creek.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido a través de su cuenta verificada de Instagram, Van Der Beek falleció pacíficamente en la mañana a la edad de 48 años.

La noticia, confirmada también por su representante Stuart Manashil en declaraciones para medios internacionales, detalla que el actor enfrentó sus últimos días con “valentía, fe y gracia”. Este deceso se produce meses después de que el intérprete hiciera público su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3 en noviembre de 2024.

“Son maravillas”: El último y emotivo mensaje para su padre e hija

La atención de sus seguidores se centra en la última publicación realizada por el actor hace apenas dos semanas. En este posteo de Instagram, James Van Der Beek celebra el cumpleaños compartido de su padre y su hija, publicando una fotografía que hoy adquiere un tinte melancólico. En el texto, el actor reflexiona sobre las similitudes entre ambos a pesar de sus diferencias superficiales.

De acuerdo con sus palabras, reconoce en ellos el mismo “corazón abierto, cálido, amoroso y gentil”.

Dentro del mensaje, Van Der Beek deja plasmada una declaración de amor profundo: “In this crazy world, it’s a wonder to me that you’ve managed to stay so open, so tender, and so genuinely good” (En este mundo loco, es una maravilla para mí que hayan logrado mantenerse tan abiertos, tan tiernos y tan genuinamente buenos). El actor finaliza su interacción pública agradeciendo por tenerlos en su vida y afirmando que “el mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él”.

Al cierre de esta edición, la publicación supera las 216 mil reacciones y se llena de condolencias de colegas y fanáticos que rinden homenaje a su memoria.

Un legado de resiliencia y la batalla contra el cáncer colorrectal

La trayectoria de James Van Der Beek no se limitó únicamente al éxito televisivo de los años 90. En sus últimos meses, el actor utilizó su plataforma para concientizar sobre la detección temprana de enfermedades oncológicas.

Según la American Cancer Society (sociedad líder en investigación oncológica), el cáncer colorrectal en adultos jóvenes muestra una tendencia al alza en la última década, lo que convierte el testimonio del actor en un punto de inflexión para la salud pública. Van Der Beek documentó parte de su proceso manteniendo una actitud optimista, enfocada en la “sacralidad del tiempo” y el amor por su familia.

Sus seres queridos solicitaron privacidad y tranquilidad mediante el mensaje póstumo publicado en sus redes sociales. En dicho texto, describen a James como un esposo, padre y amigo amado. La publicación recalca que, aunque hay mucho por compartir sobre los deseos finales del actor, por ahora el enfoque permanece en el luto familiar.

El impacto de su partida resuena en la industria de Hollywood, donde se le reconoce por su capacidad de transitar del drama adolescente a papeles de comedia satírica con una versatilidad poco común.