El artista urbano Jay Wheeler reveló la madrugada de este martes que sufrió un aparatoso accidente automovilístico el pasado 6 de septiembre, dos días después del nacimiento de su hija.

Wheeler contó a través del canal de YouTube de su podcast Random Chat que salió de su casa a grabar un videoclip, a pesar de las múltiples tramas que rodeaban ese momento, incluyendo la lluvia y la dificultad que presentaba cargar su Cybertruck.

Sin embargo, el cantante boricua, su mánager y su productor intentaron llevar el vehículo Tesla a un establecimiento de la marca con la ayuda de una grúa cuando el otro carro en el que se desplazaban se deslizó debido al estado de la calle mojada, aunque Wheeler aclaró que iban a una velocidad prudente.

PUBLICIDAD

“A nosotros no nos gusta ir a velocidad máxima, a nosotros no nos gusta nada de eso, nos gusta ir si dice 75 ir a 70, si dice 80 nos gusta ir a 75, nosotros íbamos como a 45 millas, que eso nos ayudó muchísimo”, explicó Wheeler.

“No abría la puerta, yo estaba pensando salir por algunos de los cristales de atrás, del frente, no abría ninguna de las puertas, dándole cantazos (golpes) y no encontrábamos la salida del desespero”, añadió.

El intérprete de “La Curiosidad” admitió que pensó que iba a morir, pero clamó a Dios y Dios los ayudó a salir ilesos. Asimismo, tras un suspiro de angustia un conductor que transitaba cerca pudo abrir la puerta.

Señaló que ese hombre estaba vestido de blanco y una mujer rubia lo acompañaba.

“Cuando yo salgo, salgo desesperado, no miré ni para atrás, no miré si los muchachos estaban conmigo, no miré nada, yo me fui y era como la primera vez que veía el sol, era como si yo hubiese estado preso y me sacaron por primera vez de la cárcel. Empecé a ver todo lo que yo no valoraba con valor”, detalló.

Wheeler confesó que finalmente tuvo una conversión al cristianismo luego de quería hacerlo desde hace un tiempo, sin embargo, sus compromisos y proyecto musical se lo impedían.

“Sentí que Dios tocó mi corazón y llamé al hijo de (Dj) Nelson que se llama Onel, llamé varias personas y entre todos esos Onel fue el que me contestó y le dije que me quería entregar al Señor y me entregué al Señor, ahora mismo me dan ganas de llorar”, narró al borde del llanto.

PUBLICIDAD

“No quiero que la gente piense que me aproveché de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al Señor, yo llevaba días, meses, queriendo hacerlo, queriendo tomar la decisión, pero no sabía como hacer porque tengo una carrera, tengo mucha gente comprometida bajo mi producto”, continuó.

En ese sentido, Wheeler aclaró que Dios es quien se encargará de cambiarlo, apropósito de las criticas que pueden surgir a raíz de las expectativas de los demás sobre cómo debe actuar un cristiano.

“Lo que ustedes van a ver en mis redes sociales, lo que ustedes van a ver de mí es una persona imperfecta, es una persona que va a fallar, es un pecador igual que tú, que por más que yo me convierta en lo que sea que me vaya a convertir, en un pastor, en lo que sea, en un predicador, en una persona que canta para la iglesia, voy a seguir cometiendo errores”, puntualizó.