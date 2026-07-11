Jay Wheeler se ha distinguido no sólo por su música, sus videos en sus plataformas sociales, y sus sesiones de “streaming” que han atraído a una nutrida fanaticada, pero por también compartir sus experiencias junto a su esposa, Zhamira Zambrano, destacándose como una de las parejas más conocidas en la música latina.

Pero el exponente de música urbana sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar que llegó a pasar una crisis en su matrimonio y hasta consideró ponerle fin a su relación de más de cuatro años con la artista venezolana.

Con transparencia y espontaneidad, el puertorriqueño compartió en una entrevista que se divulgó por las redes sociales la etapa complicada que tuvo junto a Zambrano, asegurando que “discutíamos casi todos los días”, al punto que ambas partes consideraron la separación. Pero el artista aseguró que prefirieron trabajar en su matrimonio y fortalecer la comunicación.

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@dimeloyefer 💔❤️ El cantante Jay Wheeler se sinceró sobre los inicios de su relación con su esposa, Zhamira Zambrano, revelando que no todo fue perfecto desde el principio. 🗣️ Durante sus declaraciones, el artista confesó que en un momento estuvieron a punto de separarse debido a diferencias que surgieron en la relación. 🤝 Sin embargo, explicó que ambos decidieron dialogar, llegar a acuerdos y fortalecer su vínculo, apostando por la comunicación y el entendimiento mutuo. 💍 Jay Wheeler destacó que actualmente su matrimonio atraviesa una etapa muy estable, asegurando que incluso solo discuten una vez al mes, algo que muchos consideran poco común dentro del género urbano. ✨ La relación entre Jay Wheeler y Zhamira es vista por muchos de sus seguidores como una de las más sólidas y estables de la música latina. 💬 ¿Qué opinas sobre la confesión de Jay Wheeler? 👇❤️💍 ♬ sonido original - DÍMELO YEFER

“Mi esposa y yo nos sentamos en el carro, y yo le dije: ‘Mami, esto es una temporada porque el Diablo no quiere que tú y yo funcionemos, porque él sabe que lo de nosotros está en el diseño de Dios, y pues esto no quiere que funcione porque vamos a estar despues inspirando a personas a que quieran hacer lo que nosotros tenemos”, sostuvo el intérprete, mientras recibía un corte de cabello en plena transmisión.

“Vamos a dejar que pase esta temporada como todas las temporadas, las de huracanes pasan, las temporadas de Navidad se van, la temporada de Halloween se va, como todas las temporadas, eso va a pasar”, apuntaló el boricua.

Pero el reguetonero afirmó que, hasta ahora, su unión amorosa se encuentra estable, asegurando que “Dentro de todas las peleas, todas las discusiones, todas las diferencias, nos convertirmos en mejores amigos”.

“Ahora discutimos una vez al mes, y es porque yo dejé un vaso donde no va”, dijo el artista.

Las expresiones de José Ángel López Martínez, nombre de pila de Jay Wheeler, surgieron a más de un mes de su presentación “Mundo Rueditas Live” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, evento que provocó una racha de críticas por su extensión de tiempo, así como comentarios ofensivos que provocaron que este emitiera unas disculpas públicas al día siguiente.

Dicho incidente provocó a que la misma Zambrano defendiera a su pareja durante un concierto en Argentina. “Quiero decirle que es demasiado valioso, que es un ser humano espectacular, que Dios conoce las intenciones de su corazón”, manifestó la cantante, quien afirmó que el exponente urbano decidió distanciarse de las plataformas sociales tras la polémica.

“Decidimos que su corazón necesitaba un segundo de desconectar para volver a conectar con él mismo”, indicó, destacando que atravesaba un momento de pausa junto a su familia y personas cercanas.