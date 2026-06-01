La cantautora venezolana Zhamira Zambrano se emocionó hasta las lágrimas durante uno de sus espectáculos recientes en Argentina al revelar que su esposo, el reconocido artista puertorriqueño Jay Wheeler, estaría ausente durante su show.

Si bien cada uno construye su trayectoria por separado, cuando se trata de realizar sus respectivos conciertos, la dinámica suele ser que en algún momento del show la pareja se integra en tarima. Las expresiones de la intérprete, compartida en diversos videos en las redes sociales, surgieron para adelantar al público que esa experiencia no se daría en esta ocasión.

“No los quiero defraudar ni un poquito porque para mí su apoyo significa la vida entera”, confesó a la fanaticada mientras constantemente recibía sus expresiones de apoyo. “Quiero traerles el mejor show que yo físicamente pueda darles acompañada de mi hermosa banda y mi hermosa familia. Pero lamento decirles, y lo voy a decir desde ahora, mi esposo hermoso, amado de mi corazón, no está conmigo esta noche. Situaciones personales, somos humanos y yo creo que a veces necesitamos... A veces necesitamos un tiempo también para desconectar de tanto ruido que el mundo nos tira”, prosiguió con la voz quebrada.

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“Y yo consideré realmente, y él también, que su corazón necesitaba un segundo de desconectar para volver a conectar con él mismo, así que decidimos que se mantuviera en casita con su familia, con sus amigos para poder volver a caer en lo que él es. Y quiero aprovechar, no sé si alguien le va a mandar esto, porque qué vergüenza, estoy llorando, pero para decirle que es demasiado valioso, que es un ser humano espectacular”, aseveró dentro de sus elogios para el cantante.

“Desde que lo conozco, nunca ha hecho nada con malicia, nunca ha hecho nada con intención de dañar a nadie. Tenemos opiniones diferentes en esta vida. Todos somos distintos, pero yo creo realmente que es una persona espectacular y lo amo, y lo extraño muchísimo. Me hubiese encantado que estuviera conmigo. Pero igual quiero cantar las canciones que tenemos juntos. De verdad sí voy a necesitar mucho su ayuda en esta parte porque es claramente muy emocional”, cerró sus expresiones.

Si bien Zambrano no hizo referencia directa a algún incidente, las expresiones surgen luego de la presentación de “Mundo Rueditas LIVE!” de Jay Wheeler el viernes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El contenido del espectáculo, dirigido a presentar su álbum de estudio “La voz favorita”, integró segmentos de comedia “stand-up”. Horas más tarde, el cantante se expresó en sus redes sociales sobre la experiencia y reaccionó a las críticas que derivó de parte de un sector del público.

“Recuerdo que dije:“Habrá stand-up, habrá roast, habrá cooking with the wheeler’s, vamos a escuchar el disco nuevo, habrá podcast con ustedes, vamos a estar streaming y también vamos a cantar”, manifestó en una parte del escrito sobre el formato.

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“A todos los que han visto todo lo que les acabo de mencionar (mi podcast, mi stream, el cooking etc.) saben, o mejor dicho DEBERÍAN saber que el contenido es hablando malo, jodiendo, diciendo chistes y bromas pesadas y hablando de cosas que normalmente el mundo las habla en privado. Todo con el propósito de causar risas, que la pasen bien”, reiteró en su publicación.

“Dicho esto si alguien se incómodo, se ofendió o lo que sea, de mi parte les pido perdón.. arriba les dije cuál era la intención de todo”, añadió.