El cantante De La Ghetto sorprendió a sus fanáticos al volver al reguetón con calle en su nueva canción “La Culpable”, una poderosa colaboración que unió la voz de Wisin y el producción sonora de Los Hitmen.

Con una combinación de melodías contagiosas, letras intensas y una producción acentuada con un dembow de la vieja guardia, “La Culpable” unió a tres grandes fuerzas del género urbano en un tema que busca dominar playlists, emisoras radiales y plataformas digitales.

Este lanzamiento llega luego de la etapa musical que De La Ghetto inició hace unos meses con su trilogía “Daylight”, “Moonlight” y “Starlight”, tres proyectos que mostraron la versatilidad artística del cantante y marcaron una evolución en su propuesta musical, fusionando sonidos urbanos, melodías experimentales y letras cargadas de emociones.

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“Trabajar con Wisin y Los Hitmen fue una experiencia increíble. ‘La Culpable’ tiene esa vibra fuerte del reggaetón que conecta con la calle, pero también con la evolución que estamos viviendo dentro del género”, expresó De La Ghetto sobre el sencillo, en declaraciones escritas.

La química musical entre De La Ghetto y Wisin vuelve a hacerse sentir en una canción cargada de energía, actitud y un sonido que honra las raíces del movimiento urbano mientras apuesta por una producción fresca y actual.

Por su parte, Los Hitmen imprimen su sello característico, reafirmando por qué continúan siendo piezas fundamentales dentro de la música latina.

“La Culpable” ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y todas las plataformas digitales.