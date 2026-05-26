La artista puertorriqueña RaiNao lanzó su segundo álbum de estudio, Marcriá, a través de RIMAS Entertainment. La intérprete escribió y produjo cada tema de la producción discográfica, además de interpretar instrumentos como el saxofón y percusión.

El comunicado de prensa describe que Marcriá se desarrolla “como un viaje sensorial que transita de la luz hacia terrenos emocionales más oscuros. El álbum comienza explorando la sensación física del amor — cálida, expansiva y profundamente arraigada en la experiencia caribeña — antes de desplazarse gradualmente hacia temas como los ciclos emocionales, el conflicto interno y la mortalidad”.

El proyecto fue desarrollado en estrecha colaboración con el productor e ingeniero de sonido Wiso Rivera, quien coprodujo la mayor parte del álbum y lideró gran parte de su ingeniería sonora. En lo sonoro, el álbum mezcla guaguancó, bomba, jazz, reguetón y texturas experimentales a través de una interpretación “personal e intuitiva de la música caribeña”.

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El álbum de 16 canciones cuenta con colaboraciones de artistas legendarios como la cantante cubana Omara Portuondo, la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética y el icónico salsero Andy Montañez. También con artistas que están redefiniendo el sonido latino y caribeño como el colectivo de fusión de bomba El Laberinto del Coco, la banda dominicana de pop Solo Fernández y la participación especial del artista multifacético Frido Vargas.

RaiNao expresó mediante la nota de prensa: “He estado creando este álbum durante los últimos dos años, pero todo comenzó mucho antes, con una experiencia hermosa en mi crianza que despertó algo inexplicable dentro de mí. He guardado esa experiencia en los lugares más protegidos de mi memoria y, 13 años después, la convertí en canciones”. Además, expuso que vive “con las ganas de tomar riesgos y el impulso de evolucionar y hacer crecer nuestros sonidos… mis referencias más sinceras son los pilares de generaciones pasadas y los artistas valientes de mi isla y del Caribe. Me propuse inmortalizar algunas de mis voces caribeñas favoritas en este proyecto… esa es la verdadera definición de marcriá”.

Por otro lado, “visualmente Marcriá se expande hacia una experiencia audiovisual inmersiva mediante “oídos que ven GRIS”, un cortometraje de meditación guiada escrito por la propia RaiNao”.