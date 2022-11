A pesar de encontrarse en la escena de Hollywood por más de 30 años como uno de los íconos más grande de la cultura popular, Jennifer Aniston asegura sentirse mejor hoy día que cuando tenía sus 20 años y deja casi todo al descubierto en unas nuevas fotos para la revista Allure.

La actriz de “Friends”, que celebra a plenitud sus 53 años de edad y alega que “no tiene nada que esconder”, luce una melena rubia y un diminuto traje de baño de Chanel, de la colección de Primavera Verano 1996, en la portada de la edición de diciembre de la prestigiosa plataforma de belleza.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, la estrella de la serie de Apple+, The Morning Show, reveló por primera vez sus intentos fallidos de tener hijos.

“Estaba intentando quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, dijo Aniston, quien se destaca en la historia luciendo otras prendas “vintages” que provienen de Tom Ford para Gucci y John Galliano para Christian Dior.

“Todos los años y años y años de especulación... Fue muy duro. Me sometí a la fecundación in vitro, tomé tés chinos, lo que sea. Lo echaba todo por la borda. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, agregó.

Incluso, la ahora empresaria de LolaVie, una línea de productos “limpios” para el cabello, desmintió una serie de rumores donde se alegaba que ella prefirió continuar con su carrera profesional que generar una familia con su entonces esposo, Brad Pitt, de quien se separó después de compartir cinco años de matrimonio.

“Era una mentira absoluta”, dijo Aniston sobre la “narrativa de que yo era simplemente egoísta... Que sólo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le di un hijo”.

No obstante, la estrella de Hollywood sostiene que no se arrepiente de todo lo que ha hecho y admite sentirse más aliviada del momento en que se encuentra ahora. En el 2016, el nombre de Aniston se mantuvo en la palestra pública luego que publicara un ensayo para el portal de The Huffington Post, en el que criticó a los medios de comunicación que constantemente especulaban que ella se encontraba en la espera de un hijo.

“Aquí es donde salgo al paso de este tema: Estamos completos con o sin pareja, con o sin hijos. Podemos decidir por nosotras mismas lo que es bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y sólo nuestra”, escribió en ese entonces.

“Tomemos esa decisión por nosotras mismas y por las mujeres jóvenes de este mundo que nos miran como ejemplo. Tomemos esa decisión conscientemente, fuera del ruido de los tabloides. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Podemos determinar nuestro propio ‘felices para siempre’ por nosotras mismas”, apuntaló.