Jennifer Lopez habló sobre su divorcio de Ben Affleck y cómo este episodio, lejos de ser un momento doloroso, se convirtió en algo positivo porque la ayudó a crecer.

La artista describió su separación del actor y director, de 53 años, como una de las experiencias más importantes de su vida. “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, dijo en el programa “CBS News Sunday Morning”.

“Porque me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba crecer”, expresó la “Diva del Bronx”.

JLo también recordó cómo fue trabajar en su película “El beso de la mujer araña”, de la que Ben Aflleck es el productor y se estrenó en el “Festival de Cine de Sundance” en enero, el mismo mes en que la expareja formalizó su divorcio.

PUBLICIDAD

“Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, la cosa no iba bien. Y me preguntaba: ‘¿Cómo puedo trabajar con esto?’”, dijo.

JLo y Ben habían sido pareja a principios de los 2000 pero reavivaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022.

Más tarde celebraron sus nupcias con una ceremonia en Georgia ante amigos y familiares el 20 de agosto de 2022.

La cantante solicitó el divorcio exactamente dos años después de la ceremonia en Georgia, indicando el 26 de abril de 2024 como la fecha de separación de la pareja y citando diferencias irreconciliables como motivo de la ruptura.