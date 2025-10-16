A cinco años del icónico espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2020, la cantante, actriz y empresaria Jennifer López ha decidido aclarar sus controversiales declaraciones sobre aquel show que compartió con la también superestrella latina Shakira.

En su documental Halftime, estrenado en 2022, Lopez calificó la decisión de dividir el escenario entre dos artistas como “la peor idea del mundo”, lo que desató especulaciones y rumores sobre una posible rivalidad con la cantante colombiana.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Howard Stern, JLo dejó claro que sus palabras no estaban dirigidas a Shakira, sino al simbolismo detrás de la producción del evento.

“Cuando me dijeron que lo iba a hacer con Shakira o con Gloria Estefan, pensé: ‘¿Tú crees que un único artista latino no puede hacerlo solo?’. Ese fue el problema”, explicó Lopez.

“Para mí siempre fue un sueño estar allí como lo hicieron mis ídolos: Madonna, Diana Ross, Prince…”.

López aceptó la propuesta y trabajó con profesionalismo, pero sintió que tanto ella como Shakira merecían brillar individualmente en el escenario más visto de la televisión estadounidense.

“Shakira también se merecía su momento. Y yo quería el mío, la oportunidad de hacer lo que siempre soñé”, expresó la intérprete de Let’s Get Loud.

“No se trataba de competir, sino de la falta de visión que hubo en cómo nos presentaron”, agregó.

A pesar de sus reservas iniciales, la artista puertorriqueña aseguró que el tiempo le ha permitido ver el lado positivo de aquella experiencia.

“Fue absolutamente perfecto y estoy muy orgullosa de esa Super Bowl. Compartir ese escenario con Shakira fue importante. Representamos algo muy valioso: dos mujeres, madres, latinas, que defienden el trabajo duro. Estaban pasando muchas cosas en el mundo y fuimos capaces de traer luz”.

Con estas declaraciones, Jennifer Lopez pone fin a la controversia, destacando la importancia de la representación latina en eventos de alto perfil y reafirmando el respeto mutuo entre ambas artistas.