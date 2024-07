Tras su separación de Joe Manganiello, Sofía Vergara confesó que fue porque él quería hijos y ella no, sin embargo, ahora su exesposo salió a desmentirla diciendo que ese no fue el motivo de la ruptura entre ellos.

El actor de ‘Magic Mike’ dijo en una entrevista para “Men’s Journal” que nunca le puso un ultimátum a la colombiana para tener hijos.

“Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto”, explicó Manganiello.

Agregó: “Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Durante el primer mes que estuvimos saliendo. Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”.

Manganiello reveló la verdadera razón de su divorcio: “Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede. Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: ‘Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy’. Yo nunca fui así”.

Se recuerda que a inicios de año, en una entrevista con El País, la actriz confesó que su exmarido y ella tomaron caminos separados porque él quería hijos y ella no quería ser una “mamá vieja”.

“Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé”, expresó la artista, de 52 años.

La actriz de “Modern Family” aprovechó para hablar sobre la maternidad: “Eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años y estoy dispuesta a asumir el papel de abuela, no de madre”, expresó en alusión a su hijo de 32 años, Manolo González-Ripoll Vergara.

Luego de siete años de matrimonio, Vergara y Manganiello, de 47 años, decidieron separarse y lo hicieron con un comunicado que decía lo siguiente: “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho la una por la otra, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.