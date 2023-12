A solo unos meses de haber hecho pública su separación con la colombiana Sofía Vergara, el actor Joe Manganiello decidió darle una nueva oportunidad al amor y ya se deja ver en compañía de su nueva pareja, Caitlin O’Connor.

La feliz pareja fue captada recientemente en el aeropuerto de Los Ángeles en compañía de la querida mascota de la estrella de la cinta “Magic Mike”, ‘Bubbles’.

Joe Manganiello and his new girlfriend, Caitlin O'Connor pic.twitter.com/E4qFjlfa25 — Miss News (@MissNews5) December 9, 2023

Uno de los hechos que ha provocado dimes y diretes entre el público, es la diferencia de edad entre los famosos, pues mientras Manganiello se encuentra en los 46, la actriz de series como Winning Time, Days Of Our Lives y Two and a Half Men, tiene 33 años de edad.

De acuerdo con familiares cercanos, el famoso conoció a su nueva novia durante una fiesta en Hollywood.

Joe Manganiello and Caitlin O'Connor Make Red Carpet Debut as Couple pic.twitter.com/y7yNuvB80v — Apex Bulletin (@ApexBulletin) December 10, 2023

A finales del mes de julio, el actor solicitó el divorcio a la estrella de “Modern Family” ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, citando “diferencias irreconciliables”, según citan medios internacionales.