De regalar risas al pueblo en “Raymond y sus amigos” en Telemundo, encender a sus radioescuchas en “El bello y la bestia” por SalSoul, a cautivar un público en los escenarios con la actuación o cantando una que otra salsita, Joealis Filippetti siempre la ha puesto en la cima en cualquier tarima que pisa.

Pero cuando la temperatura en la Isla comienza a aumentar por la llegada del verano, la actriz y bailarina asegura que tiene que cambiar el “switch” para poner su cuerpo y mente al día.

“Lo que impulsivamente me viene a la cabeza cuando celebro la llegada del verano es hacer dieta”, expresó, entre risas, la también cantante en entrevista con Primera Hora, al hablar sobre cómo llega a meterle más empeño a su rutina de alimentación y ejercicio para recibir la época en su mejor forma física.

PUBLICIDAD

“Me ‘pompea’ muchísimo poder disfrutar estos meses donde me doy ese gustito de visitar con más frecuencia la playa y mostrarme tal como soy”, manifestó la artista, que causa sensación con su personaje de “Linda, Honey” en la comedia “Men and the City” dentro del programa del canal 2.

Y cómo no, si la artista se encuentra en doble celebración tras revelar que su más reciente trabajo musical, “Fresh” (versión salsa), se convirtió en el tema oficial para la temporada veraniega de la emisora 98.5 FM.

“Siempre celebro esta época con mucha ‘pompeaera’ y ahora más que nunca con esta canción, que va dirigida a empezar el verano de una manera refrescante y nítida, y así disfrutar del calor de la temporada. Es una celebración de partida doble”, indicó.

¿Pero cómo la peñolana se mantiene “set” para estos meses?

Aquí nos comparte algunos “tips” que forman parte de su estilo de vida:

El cardio es “parte de mi vida”

Filippetti asegura que el ejercicio cardiovascular ha sido clave para ayudarla no solo a mantener a su aspecto físico, sino también desarrollar un mejor enfoque en los distintos matices de su carrera.

“Algo que hice parte de mi vida fue adquirir una máquina elíptica y montarme casi a diario, de 45 minutos a una hora, y es parte de un hábito en mí”, expresó la artista, asegurando que, aún cuando el día se ponga complicado con sus ensayos o actividades extracurriculares, se engancha sus tenis y se monta en la máquina en la noche.

Igualmente, indicó que ese momento también lo usa para memorizar los libretos de sus próximas presentaciones o ponerse al día con alguna de las series que sigue.

PUBLICIDAD

Meterle a las pesas es un “must”

La comediante también aseguró que contar con una rutina de ejercicios de fuerza es fundamental para mantener la tonificación de su cuerpo.

“Para tonificar tienes que hacer pesas. Te fortaleces con un trabajo donde tú pongas esos músculos a ‘crecer’ para que se adhiera bien a la piel”, explicó.

Además, destacó que es pertinente que sus comidas sean altas en proteína (pollo y pescado) y carbohidratos complejos (batata mameya, avena) para nutrir esa masa muscular.

No obstante, la actriz exhortó a nuestra audiencia a procurar por un profesional de la nutrición, al igual que un profesional de entrenamiento físico, para generar una rutina según las necesidades individuales.

No le da “skip” al desayuno

Para Filippetti, romper el ayuno nocturno es un paso primordial para comenzar el día, sentirse energizada y mantener ese metabolismo corriendo. Además, la boricua resaltó que siempre tiene a la mano meriendas altas en proteína en su bolsa y así comer de cada tres horas.

“Yo no bebo jugos ni refrescos, eso no me hace falta. Ahora yo amo el agua”, dijo la artista con su pícara personalidad.

El descanso no es negociable

Mantener el cuerpo “up-to-date” tambien requiere en fomentar una rutina de desdanso.

“Yo duermo siempre mis siete a ocho horas. Para mí, el momento del sueño no es negociable”, manifestó Joealis resaltando que este paso es fundamental para recuperarse de su ejercicio de fuerza.

Estira el cuerpo y la mente

La actriz también resaltó que contar con un espacio para estirar el cuerpo y meditar han dado resultados positivos en su día a día.

“Todo esto puede hacer que el cuerpo se sienta saludable desde tu interior”, enfatizó.

PUBLICIDAD

La peñolana comentó que ha tenido amistades que han seguido los pasos anteriores al pie de la letra. No obstante, apuntaló que no han tenido los resultados esperados, “porque tienen altos niveles de ansiedad y estrés que no se los permite”. Por consiguiente, exhortó a la gente a buscar lo que les brinda paz.

“Es importante que te sientas en serenidad para así lograr esa transformación”, concluyó.