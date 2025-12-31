El actor Julian Gil y la periodista Valeria Marín se encuentran de fiesta tras celebrar su primer aniversario de casados al revivir el momento en que se juraron amor eterno el pasado 29 de diciembre en Puerto Rico.

La pareja honró el emotivo momento al compartir diversas imágenes, así como un video donde aparece el puertorriqueño-argentino compartiendo su voto matrimonial con la mexicana en la ceremonia íntima que tuvo lugar en el pueblo de Cidra.

“Amor, @valmarin_r, hoy cumplimos 1 añito de casados… y confirmo algo: te volvería a escoger todos los días de mi vida 😍 Gracias por hacer mi más divertida, más loca y más nuestra.Te amo. 🤍“, escribió Gil en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Marín, por su lado, compartió retratos de la unión, asegurando que sigue "sin superar el viaje de nuestro bodorrio”, quien añadió que “se casaría las veces que sea” con el también presentador.

Gil y Marín honran su matrimonio a más de tres años de que se comprometieran en unas vacaciones en Catar, a dos años de ser novios.