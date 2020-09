Luego de haber participado del Verano del 2019, la cantautora puertorriqueña Kany García prometió estar activa en la promoción del voto joven en las próximas elecciones. Y así lo ha hecho. Hoy, anunció a través de las redes sociales que sacó la tarjeta electoral para poder participar de las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre.

"Juventud querida!!!! quería compartirles mi alegría, yo pago mis contribuciones en mi isla Puerto Rico, tengo mi domicilio principal en San Juan y este año no hay nada que me ilusione más que salir a votar deseando un CAMBIO!!! Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansada de las mismas promesas, y de esa "única " opción bipartidista... Hace rato no había algo que me provocara tantas ganas. Y tú ya sacaste la tuya?", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

La intérprete de balada-pop también compartió un vídeo en el que, visiblemente alegre, muestra la tarjeta electoral que tanto ella como su esposa Jocelyn Troche sacaron. El visual también capta la extensa fila de gente que había hoy en la sede central de la Comisión Estatal de Elecciones para obtener la tarjeta electoral.