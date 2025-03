Kate Walsh, actriz reconocida por su papel en Grey’s Anatomy como la doctora ‘Addison Montgomery’, detectó una señal clave sobre su salud en su manera de consumir café.

Un hábito cotidiano reveló un problema mayor

Durante su participación en The Kelly Clarkson Show, Walsh relató que su diagnóstico llegó tras varios años de sentirse fatigada, experimentar dificultades de concentración y notar ligeros problemas motores. En un inicio, estos signos fueron atribuidos al estrés o a la cancelación de su serie Bad Judge, pero ella sospechó que había algo más detrás de su malestar.

“Fue algo muy sutil: estaba cansada todo el tiempo, me inclinaba hacia un lado al caminar, y aunque bebiera cinco tazas de café, no conseguía sentirme despierta ni despejada”, mencionó la actriz. Al principio, pensó que el cansancio podía estar relacionado con el exceso de trabajo o cambios hormonales, pero su intuición la llevó a insistir en obtener atención médica.

“Mi instructora de pilates notó que me inclinaba hacia un lado, y cuando conducía, me desviaba involuntariamente hacia la derecha. Luego noté que tenía problemas para encontrar palabras y terminar frases. Fue entonces cuando me alarmé de verdad”, recordó Walsh.

Según información de la agencia Yancuic, Walsh tuvo que insistir para que le realizaran una evaluación neurológica, ya que al inicio los médicos no le dieron mayor importancia a sus síntomas. “Tuve que abogar por mí misma porque no reparten resonancias magnéticas tan fácilmente”, comentó. Finalmente, una resonancia detectó el tumor en el lóbulo frontal izquierdo.

¿Qué es un meningioma y cuáles son sus síntomas?

Mayo Clinic explica que un meningioma es un tumor que se desarrolla en las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ejercer presión sobre el cerebro, los nervios y los vasos sanguíneos cercanos.

Se trata del tumor cerebral más común y su crecimiento puede extenderse por años sin presentar síntomas. Sin embargo, dependiendo de su ubicación, puede causar alteraciones graves en el organismo. Aunque suele aparecer en mujeres y en edades avanzadas, puede manifestarse en cualquier etapa de la vida.

Algunos de los síntomas frecuentes incluyen:

Cambios en la visión, como ver borroso o doble

Dolores de cabeza más intensos en la mañana

Pérdida de audición o zumbido en los oídos

Dificultades de memoria

Disminución del sentido del olfato

Episodios convulsivos

Debilidad en las extremidades

Problemas para hablar

La operación y recuperación de la actriz

Tres días después de recibir el diagnóstico, Walsh fue sometida a una cirugía para extirpar el tumor. La intervención fue exitosa y el meningioma resultó ser benigno, pero la experiencia marcó un punto de inflexión en su vida.

“A pesar de haber interpretado a una doctora en la televisión, cuando estuve en el hospital me sentí como una niña pequeña. Fue una experiencia muy vulnerable”, expresó la actriz.

Desde entonces, ha promovido la importancia de la detección temprana y de prestar atención a las señales del cuerpo. “La gente me decía que solo estaba deprimida, pero yo sabía que había algo más. Es fundamental confiar en nuestros instintos y buscar ayuda cuando sentimos que algo no está bien”, afirmó.

Su historia demuestra cómo síntomas aparentemente insignificantes pueden ser clave para identificar problemas de salud serios. En su caso, el café fue un indicador de que algo no estaba funcionando bien en su organismo, lo que le permitió actuar a tiempo y recibir el tratamiento necesario.