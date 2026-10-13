La actriz estadounidense Selma Blair se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado por presuntamente patear a una agente de policía y a una enfermera tras un incidente en un vuelo de Delta entre Los Ángeles y Nueva York, recogen medios locales.

La actriz de ‘Legally Blonde’ (‘Una rubia muy legal’) compareció el lunes por la noche ante un tribunal penal del condado neoyorquino de Queens, donde su abogado, Shawn Barnes, sostuvo que las agresiones no fueron intencionadas, según Los Angeles Times.

La Fiscalía de Queens acusa a Blair, de 54 años, de patear a una agente de la Policía de la Autoridad Portuaria cuando la trasladaban en una camilla desde el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) hasta el Jamaica Hospital Medical Center.

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Según la declaración jurada de la agente policial citada por el diario, Blair sacó una pierna de las correas de sujeción de la camilla y pateó a la agente en la cara, el cuello y el pecho.

La segunda acusación contra Blair, que quedó en libertad bajo fianza, es por otra presunta patada en el pecho a una enfermera que ayudaba a trasladarla dentro del hospital en la madrugada del lunes.

Estos cargos estatales se suman a una investigación federal sobre el incidente ocurrido durante el vuelo del domingo, cuando presuntamente golpeó a miembros de la tripulación y trató de abrir la puerta del avión en pleno vuelo.

Un representante de la actriz explicó a la revista Variety que el incidente se produjo a raíz de una emergencia médica y que Blair recibió atención médica inmediata tras el aterrizaje.

En un comunicado, Delta Air Lines afirmó que “tiene tolerancia cero ante comportamientos conflictivos o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y de la tripulación es siempre la prioridad”.

No es la primera vez que Blair protagoniza un incidente de este tipo en un avión. En 2016, fue evacuada en camilla de un vuelo mientras viajaba con su hijo de cuatro años, tras sufrir lo que describió como un “colapso psicótico total”, recuerda Variety.