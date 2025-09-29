La reciente boda de Selena Gomez con el productor Benny Blanco no solo fue una celebración íntima y elegante en Santa Bárbara, California, sino también el punto de partida de un inesperado comentario protagonizado por Justin Bieber.

El pasado sábado, pocas horas después de que su expareja confirmara su matrimonio en redes sociales, Bieber compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes jugando baloncesto en The League, una exclusiva cancha de Los Ángeles. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la canción con la que acompañó las fotos: “I Do”, una balada romántica lanzada en 2025 sobre su vida matrimonial con Hailey Bieber.

PUBLICIDAD

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de ambos artistas. Muchos interpretaron la elección del tema como una indirecta, o incluso una provocación, hacia Gomez, dado que la publicación coincidía con su boda, celebrada a menos de 100 millas de distancia.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios criticaron la acción con mensajes como: “You lost her, get over her” (“La perdiste, supéralo”) y “The love of your life just got married” (“El amor de tu vida acaba de casarse”). Otros optaron por el humor: “Benny: I do! Justin: I do too” o “Una canción sobre tu boda en una foto de básquetbol… uno quiere ayudar, pero este hombre no coopera”.

La elección musical fue calificada por algunos internautas como “inusual” y “fuera de lugar”, aunque el cantante no ofreció ninguna explicación sobre la publicación, lo que alimentó aún más la especulación.

La boda de Selena y Benny: amor lejos de los reflectores

Mientras tanto, Selena Gomez, de 33 años, compartía en su perfil de Instagram fotos y videos del enlace con Benny Blanco, de 37. La pareja, que se comprometió en diciembre de 2024, decidió celebrar su matrimonio en una ceremonia privada y reservada, rodeados de unos 170 invitados, entre ellos figuras como Taylor Swift, Steve Martin y Martin Short.

Gomez deslumbró con un vestido satinado de Ralph Lauren, con cuello halter, drapeado y bordados personalizados. Benny Blanco optó por un esmoquin negro clásico, también de la firma estadounidense. La actriz y cantante acompañó las imágenes con la fecha “9.27.25”, confirmando así el evento.

PUBLICIDAD

Una historia marcada por el pasado

Selena Gomez y Justin Bieber mantuvieron una relación intermitente durante casi ocho años, que terminó definitivamente en 2018. Ese mismo año, el canadiense contrajo matrimonio con Hailey Baldwin (ahora Hailey Bieber), con quien ha mantenido una relación estable desde entonces.

Pese a los rumores que en su momento enfrentaron a Gomez y Hailey, ambas aseguraron no tener conflictos. En 2022, incluso posaron juntas en una imagen que fue interpretada como un gesto de reconciliación pública.

Hoy, con ambos artistas en etapas distintas de sus vidas personales, el eco de su relación pasada continúa resonando en las redes sociales, donde cada gesto, canción o publicación es analizada al detalle por millones de seguidores.