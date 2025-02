El cantante de música urbana Austin Agustín Santos, mejor conocido como “Arcángel”, reaccionó en sus redes sociales a la sentencia que le fue impuesta a Mayra Nevárez Torres, la conductora responsable de la muerte de su hermano Justin Santos Delanda, en medio de un aparatoso accidente ocurrido la noche del 21 de noviembre del 2021 sobre el puente Teodoro Moscoso, mientras manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes y en contra del tránsito.

“Yo lo sabía que nada iba a pasar! Siempre he dicho que la JUSTICIA de PUERTO RICO no vale nada!!! Nunca he esperado nada de ningún juez de mi... ni de su basura de sistema!”, escribió el reguetonero en una historia de su red social Instagram. “Mi hermano descansa en paz! Me da tristeza por mi madre que creyó en el sistema!! YO NO FALLE NUNCA! Contra mano, debí apostar!!!”, manifestó Arcángel en su cuenta de Instagram.

“Ahhhh, y se llevaron a mi madre de emergencia para el hospital!!!”, añadió en letras rojas el reguetonero en otra historia en la que a renglón seguido advirtió “Procuren que no le pase nada a mi Sra madre! Porque se arrepentirán en esta y en todas las vidas que existen!!!”.

El reguetonero dijo sentirse triste por su madre, que creyó en el sistema. ( Captura )

Finalmente, hace alusión a la determinación judicial contra el reguetonero José Fernando Cosculluela, quien fue enviado a prisión hoy mismo, tras la determinación de causa en su contra por un accidente de tránsito en el que habría atropellado a varios jinetes que resultaron gravemente heridos y le ocasionó la muerte a los caballos, y luego se habría dado a la fuga.

“Mera y a Coscu se lo llevaron arrestado por SUPUESTA Y ALEGADAMENTE CHOCAR UNOS CABALLOS!”, lee la publicación que termina con múltiples emojis de caritas riendo.

La jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, le impuso una sentencia de 15 años bajo restricción domiciliaria a Nevárez Torres, bajo supervisión electrónica. Además ordenó la suspensión de su licencia de conducir, le impuso varias multas y una pena de restitución de $10 mil a Keven Monserrate Gandía, quien acompañaba a Santos Delanda la noche de los hechos y resultó gravemente herido en el accidente.

Nevárez Torres también deberá someterse a un tratamiento de abuso de alcohol y se le practicarán pruebas sin previo aviso para la detección del uso de sustancias controladas. Además, se le podrían revocar los privilegios de incumplir con estas y otras condiciones de su sentencia.

Mientras escuchaba la sentencia contra Nevárez Torres, Carmen Rosa Santos, estalló en llanto mientas se cuestionaba “¡Mi hijo... ¿Cómo es posible?!”, tras lo que tuvo que ser sacada de la sala.