Lesley R. Vogel, madre de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, rompió el silencio sobre su ausencia en el funeral de su hija, quien falleció el pasado 16 de agosto de 2026, a los 36 años.

En una entrevista concedida al programa ‘Inside Edition’, también se refirió a la relación que mantenían antes de su muerte.

La madre de la reconocida actriz de ‘Heroes’ y ‘Scream’ explicó que decidió no asistir a la ceremonia para evitar posibles conflictos con algunas de las personas presentes, debido a las diferencias familiares que habían marcado los últimos años de su relación.

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“Simplemente no quería causar problemas; probablemente era mejor así”, aseguró Vogel durante la entrevista emitida el lunes 16 de noviembre.

¿Por qué la madre de Hayden Panettiere no asistió al funeral de la actriz?

Lesley Vogel explicó que su decisión estuvo relacionada con la percepción que algunas personas tenían sobre ella después de las declaraciones públicas que Hayden había realizado acerca de su relación familiar.

“Sabía que algunas personas allí querían creer que yo era una madre horrible porque Hayden estaba enojada y hacía declaraciones [al respecto]”, afirmó.

La madre de la actriz reconoció que ambas atravesaron una relación conflictiva y que permanecieron distanciadas durante los meses anteriores al fallecimiento. Según relató, la última conversación que sostuvo con su hija ocurrió entre septiembre y octubre de 2025.

“Fue una verdadera montaña rusa, sin duda”, expresó al recordar las dificultades que enfrentaron en su vínculo familiar.

Madre de Hayden Panettiere señala a Brian Hickerson tras la muerte de su hija

Durante la entrevista, Vogel también se pronunció sobre Brian Hickerson, quien mantenía una relación sentimental intermitente y conflictiva con la actriz. La mujer lo responsabilizó de la muerte de su hija, aunque sus declaraciones corresponden a una acusación personal.

Cuando le preguntaron directamente si consideraba que Hickerson era responsable de lo ocurrido, respondió: “Absolutamente, no me cabe la menor duda”.

Vogel aseguró que había intentado acompañar a Hayden durante sus dificultades relacionadas con el consumo de drogas y que consideraba que su situación estaba mejorando antes de que retomara la relación sentimental.

“Hice todo lo posible por enderezar su vida y pensé que estábamos progresando muchísimo”, manifestó.

Posteriormente, agregó: “Todo iba muy bien. Y entonces, por desgracia, se dejó convencer por Brian para volver con él”.

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Hayden Panettiere fue encontrada sin vida el 16 de agosto de 2026 en un apartamento de Carolina del Sur, Estados Unidos, después de sufrir un paro cardíaco. Su fallecimiento estuvo relacionado con una sobredosis.

Según los reportes de las autoridades, Brian Hickerson y su hermano Zach se encontraban dentro del apartamento cuando ocurrió la emergencia.

Los informes policiales señalaron que Zach estaba “muy afectado” mientras el personal médico de emergencia “prestaba asistencia a Hayden”. En cuanto a Hickerson, los agentes indicaron que mostró una reacción emocional visible después de que se confirmara el fallecimiento.

Hayden Panettiere comenzó su trayectoria artística cuando tenía apenas 11 meses, al participar en un anuncio de televisión. Posteriormente, entre 1994 y 1997, formó parte de la telenovela estadounidense ‘One Life to Live’.

Su reconocimiento internacional llegó con la serie ‘Heroes’, en la que interpretó a Claire Bennet, una joven animadora con habilidades extraordinarias. También participó en la franquicia cinematográfica de terror ‘Scream’.