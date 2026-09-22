Greenville, Carolina del Sur. La actriz Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas, incluido el fentanilo, informó el martes un forense de Carolina del Sur.

Panettiere, de 36 años, fue encontrada inconsciente el pasado 16 de agosto en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y su hermano, Zach Hickerson, se encontraban en la vivienda.

Según un comunicado de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en el organismo de Panettiere se encontró una combinación de fentanilo y uno de sus subproductos químicos, además del medicamento contra la ansiedad alprazolam, un relajante muscular y un fármaco utilizado para tratar la depresión mayor y otros trastornos graves de salud mental.

La oficina no divulgó más detalles del informe de autopsia de la exestrella infantil.

Al ser consultada sobre el informe del forense, Kasey Kitchen, publicista de la familia, dijo a The Associated Press que “la investigación aún está en curso y el caso es complejo”.