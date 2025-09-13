El deterioro de la salud de Bruce Willis, uno de los actores más reconocidos en la pantalla grande, sigue consternando a miles de seguidores tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad que en los últimos años cambió su vida por completo.

En redes sociales, su esposa Emma Heming, sus hijas y familiares más cercanos han compartido el proceso de salud del actor, quien ha estado con cuidados especiales para tratar cada etapa de su enfermedad. Recientemente, su esposa, en una entrevista con “Fox News Digital”, reveló que Bruce tuvo un accidente que le dejó una secuela previa a su diagnóstico, algo que no se conocía antes.

Emma Heming Willis contó que durante el rodaje de la famosa película “Die Hard”, del año 1988, Bruce tuvo un accidente mientras disparaba debajo de una mesa, lo que le provocó pérdida auditiva, uno de los síntomas más fuertes de su actual enfermedad.

“Eso le quitó gran parte de la audición. Y, con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, recordó su esposa.

Al pasar los años, el actor tenía dificultad para comunicarse o para hablar con fluidez. Sus hijas siempre relacionaron este síntoma como algo del envejecimiento o de dicho accidente que tuvo durante la película.

“Comenzó con una especie de vaga falta de respuesta, que la familia atribuía a la pérdida de audición de Hollywood: “¡Habla más fuerte! ¡Die Hard le arruinó los oídos a papá!””, recordó Tallulah en una entrevista con “Vogue” en 2023.

Los primeros síntomas que alertaron a la familia

En el nuevo libro de su esposa, titulado “Emma y Bruce Willis: El viaje inesperado”, la mujer recapitula los mejores momentos de su vida al lado del actor, con quien formó una familia y, también, habla a detalle del difícil proceso familiar que se vivió tras el diagnóstico.

La desconexión durante las reuniones familiares, la dificultad para entablar conversaciones naturales y la reaparición de su tartamudez, que había logrado controlar desde niño, fueron signos que la alarmaron. Eran comportamientos inusuales en su esposo.

“Todo se sentía extraño. Nuestra relación ya no era la misma, nuestras charlas no fluían como antes”, escribió en su libro.

Luego, tras varios procedimientos de atención de los médicos, su familia dio a conocer públicamente que el actor sufría de demencia frontotemporal. Y, ahora, como fue compartido en los medios, Bruce Willis fue trasladado a un hogar de cuidados especiales con atención médica las 24 horas.

“Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, dijo Heming durante una entrevista.