La cantante Lady Gaga se emocionó hasta las lágrimas durante la entrega de los Premios Grammy 2026, cuando se anunció al artista urbano puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, como ganador del premio a Mejor Álbum del Año.

10 Fotos El astro puertorriqueño se hace sentir desde su llegada a la alfombra roja hasta la tarima en esta 68.ª edición, celebrada en la Arena Crypto.com de Los Ángeles.

Las cámaras captaron a la intérprete visiblemente conmovida mientras se anunciaba el nombre de Bad Bunny como ganador. Tras la entrega del premio, en la que el artista puertorriqueño aprovechó para expresar su solidaridad con los inmigrantes y pronunciarse con un llamado a “Fuera ICE”, Lady Gaga fue entrevistada sobre su reacción durante el momento.

“Estoy tan feliz por él… Es un músico y un ser humano brillante. Lo que dijo es sumamente importante. Lo que está pasando en este país es desgarrador, y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que hablen de lo que es correcto”, declaró la cantante ante los micrófonos del programa ET.

En su discurso, Bad Bunny también hizo un llamado a reconocer la dignidad y humanidad de la comunidad latina, rechazando etiquetas deshumanizantes al afirmar que “no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens; somos seres humanos y somos americanos”, un mensaje que resonó con aplausos dentro de la ceremonia.