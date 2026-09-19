Lady Gaga dio la bienvenida a su hija Rose Bean Polansky junto a su prometido, Michael Polansky, a través de un vientre de alquiler (o gestación subrogada), según TMZ.

La niña nació el 9 de junio a las 11:19 p. m. (hora del Pacífico) en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

El doctor Robert Katz, el obstetra-ginecólogo que ayudó a Ciara y Russell Wilson a dar la bienvenida a su hija, Sienna, fue quien atendió el parto de Rose, detalló el medio.

“Incluso estando aquí contigo hoy, tengo dolor de pies a cabeza”, dijo a Oprah Winfrey en 2020.

La pareja aún no confirma la llegada del bebé tras los rumores que circulan desde el 11 de septiembre.

Gaga y Polansky hicieron pública su relación en 2020.