Lady Gaga dio la bienvenida a su hija Rose Bean Polansky junto a su prometido, Michael Polansky, a través de un vientre de alquiler (o gestación subrogada), según TMZ.

La niña nació el 9 de junio a las 11:19 p. m. (hora del Pacífico) en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles.

El doctor Robert Katz, el obstetra-ginecólogo que ayudó a Ciara y Russell Wilson a dar la bienvenida a su hija, Sienna, fue quien atendió el parto de Rose, detalló el medio.

“Incluso estando aquí contigo hoy, tengo dolor de pies a cabeza”, dijo a Oprah Winfrey en 2020.

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Gaga y Polansky hicieron pública su relación en 2020.