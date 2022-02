El fallecimiento del actor, director y educador Dean Zayas ha provocado una profunda tristeza no solo por la huella que deja en la clase artística, sino también por quienes tuvieron la oportunidad de ver en él un amigo y un gran apoyo.

Zayas, quien por más de cinco décadas laboró en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, falleció en la tarde de hoy a sus 83 años.

El actor Junior Álvarez fue uno de los primeros en expresarse en las redes sociales sobre la noticia.

“Gracias Maestro por ser parte de nuestra vida! Te vamos a extrañar mucho!! Descanza en paz!”, escribió Álvarez.

La actriz Johanna Rosaly manifestó su pesar por su partida.

“El día de hoy los escenarios de Puerto Rico se visten de luto. Mi amigo, mi entrañable director y guía Dean Zayas falleció a las 3:20 de la tarde. Estuve con él, le hablé, le canté y lo despedí. Ahora pertenece a la historia como una estrella en el firmamento, donde seguramente le dan la bienvenida otros grandes, como Lucy Boscana, Madeline Willemsen, Axel Anderson, Víctor Arrillaga, Migueángel Suárez, Pedro Juan Figueroa y muchos, muchos más. ¡Hasta pronto, amigo querido! Mi gratitud y aplauso eterno para ti.”.

Por más de 15 años, Zayas contó con el espacio “Estudio actoral” en el Canal 6, (WIPR TV, de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública), donde entrevistó a decenas de figuras de la clase artística. Eric Delgado, presidente de WIPR, resaltó su legado.

“La Familia de WIPR, se encuentra de luto con la partida de quien fuera el Maestro Dean Zayas. Uno de los exponentes más reconocidos del teatro puertorriqueño y pilar indiscutible de estas emisoras durante décadas. El escultor de actores, ese profesor del que todo estudiante anhelaba formar parte de su aula, sin duda dejará un vacío imposible de llenar.

Nuestro más sentido pésame a su familia y al pueblo que lo amaba y respetaba. ¡Que descanse en paz, te extañaremos Amigo!”.

El rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Luis A. Ferrao Delgado, también se expresó en torno a deceso del profesor jubilado.

“En nombre de toda la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico -y el mío propio- lamentamos profundamente el deceso de quien fuera uno de los catedráticos más reconocidos del Departamento de Drama de la Facultad de Humanidad, Dean Zayas”, expresó el rector en declaraciones escritas.

“Durante sus más de 50 años dedicados a la enseñanza universitaria tuvo un compromiso inquebrantable con los miles de estudiantes que acudieron a su aula en busca de convertirse en los mejores artistas de teatro. Dean, además de cumplir con las exigentes responsabilidades académicas, asumió su misión, con el desarrollo teatral, artístico y cultural de nuestra Universidad y de Puerto Rico, dejando una huella indeleble a su paso por la vida. A sus estudiantes, colegas, y familiares nuestros más sinceros deseos de consuelo ante irreparable pérdida¨, añadió el rector Ferrao. La institución le otorgó a Dean Zayas, en octubre del 2016, la más alta distinción académica, Doctorado Honoris Causa en Letras y Artes, quien unos años después se jubiló de las aulas educativas.

La actriz Ángela Meyer destacó los atributos de quien también fue un amigo.

“Disculpen que una vez mas no estoy con ustedes esta noche. Me acabo de enterar del fallecimiento de un gran amigo, ser humano y persona muy admirada y respetada en el mundo teatral en Puerto Rico. Dean Zayas, Director de Directores, Maestro de Maestros, hoy bajó el telón por última vez para él. Hoy, por WIPR a las 7:00pm sale, coincidencia o regalo de la vida, el programa que grabé con él hace escasamente tres meses. Asi lo quiero recordar con su risa y alegría y su inmenso amor por las artes. Me llamaba Blue Rose, desde que me dirigió en Zoo de Cristal de Tennesse Williams. Hoy el teatro está de luto y el corazón también. Descansa en paz, Dino de mi alma. Gracias por tus enseñanzas, por la amistad y por tu inmenso cariño”.

La presentadora Alexandra Fuentes agradeció su continuo apoyo.

“¡Descanse en paz Maestro! Siempre quise ser su alumna y aunque nunca se me dio, afortunadamente la vida lo puso en mi camino cuando tocaba. ¡Gracias por tanto! #Dean Zayas”.

El actor y director Raymond Gerena también expresó la tristeza profunda que le produce la noticia.

“Ayyy mi Dino, con las ganas que me quede de verte y la pandemia no me lo permitió. Solo me resta decir GRACIAS por quererme tanto, por ser quien impulsó mi carrera y la de muchos. Tengo el corazón triste…muy triste. Te amo y siempre estarás en mi corazón.

Descansa en Paz PADRE, AMIGO y MAESTRO DEAN ZAYAS (Mi manta)”.