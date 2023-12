Casi dos meses después del inesperado deceso de Matthew Perry, famoso por su papel en la serie “Friends”, su amigo y colega George Clooney hizo públicas algunas declaraciones sorprendentes sobre etapas significativas en la vida del actor.

Perry fue hallado muerto en su domicilio de Los Ángeles en octubre pasado, y recientes informes forenses indican que su fallecimiento fue accidental, causado por una reacción aguda al consumo de ketamina.

Durante una entrevista con Deadline, con motivo de la promoción de su nuevo film “The Boys in The Boat”, Clooney habló sobre los desafíos que Perry enfrentó con su adicción a las drogas y narró cómo se conocieron en sus años mozos. Clooney, de 62 años, recordó que conoció a Perry cuando este tenía solo 16 años y ya mostraba un gran interés por actuar en comedias de situación, un sueño que se materializó en 1994 con su rol como Chandler Bing en “Friends”.

En aquel entonces, Clooney trabajaba en la serie “ER”, emitida también por NBC, y recordó que, a pesar de lograr su sueño, Perry no encontraba la felicidad que esperaba.

“Jugábamos juntos al pádel, él era unos 10 años menor que yo y era un niño genial y muy divertido. Todo lo que nos decía, quiero decir a mí, a Richard Kind y a Grant Heslov, era: ‘Sólo quiero estar en una sitcom, solo quiero aparecer en una comedia, sería el hombre más feliz del mundo si eso ocurriera’”, detalló el actor estadounidense recientemente.

Y añadió: “Si bien probablemente tuvo entonces uno de los mejores momentos de su vida, no estaba feliz. Eso no le trajo alegría, felicidad o paz”, dijo Clooney sobre el logro de su amigo.

La estrella de “La gran estafa” rememoró cómo “ER” y “Friends” se rodaban en locaciones vecinas, permitiéndoles encontrarse a menudo. Mencionó lo difícil que fue observar los problemas de Perry sin conocer completamente la magnitud de su lucha contra las drogas, incluyendo el consumo excesivo de Vicodin.

“Simplemente sabíamos que no estaba bien, pero yo no tenía idea de lo que él estaba haciendo con su vida en relación al consumo de 12 Vicodins al día y todas esas cosas de las que se habló, todas esas cosas desgarradoras. Todo esto nos viene a demostrar que el éxito, el dinero y todo lo demás no te traen la felicidad automáticamente. Tienes que estar feliz contigo mismo y con tu vida”, reflexionó Clooney.

¿De qué murió Matthew Perry?

El pasado 28 de octubre, la industria del entretenimiento se vio sacudida por la noticia de la muerte de Matthew Perry, a la edad de 54 años. Las investigaciones forenses revelaron que su fallecimiento fue producto de una sobredosis accidental de ketamina.

Perry, quien alcanzó la fama con su rol en la serie “Friends”, había enfrentado una larga batalla contra la adicción a las drogas y problemas de salud relacionados con estas. A pesar de sus desafíos, se informó que el actor había logrado mantenerse libre de drogas durante los 19 meses anteriores a su muerte.

Según reportes de People, Perry estaba en medio de un tratamiento de infusión de ketamina, recibiendo su última sesión aproximadamente una semana y media antes de su deceso. La autopsia reveló que la sustancia había estado en su sistema por entre tres y cuatro horas antes de su muerte, y se determinó que la ingestión del fármaco ocurrió por una vía no identificada. La revista también indicó que, de acuerdo con los resultados de la autopsia, no se encontraron signos de violencia o sospecha de actividad criminal en su muerte.

La estrella de “Friends” había compartido abiertamente sus luchas con la adicción en su libro de memorias “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, publicado el año anterior a su muerte. La noticia de su fallecimiento resonó profundamente en Hollywood y causó una ola de conmoción entre sus colegas y sus seguidores a nivel mundial.