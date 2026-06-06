Jennifer López volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir su particular definición sobre lo que significa ser un verdadero neoyorquino. Durante una reciente aparición en el programa digital SubwayTakes, la artista afirmó que solo las personas nacidas en la ciudad pueden atribuirse ese título.

“Todo el mundo quiere apropiarse de nuestra ciudad, pero hay que nacer en Nueva York. Hay que nacer en uno de los cinco distritos para ser neoyorquino”, expresó la intérprete de Jenny From the Block durante una conversación con el creador de contenido Kareem Rahma.

La actriz y cantante, nacida en el Bronx y de ascendencia puertorriqueña, hizo el comentario cuando Rahma le contó que, tras mudarse a Nueva York en 2012, algunos residentes le habían dicho que después de diez años viviendo allí podría considerarse neoyorquino.

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“Yo no firmé esa petición”

Lejos de coincidir con esa idea, López dejó claro que no comparte esa visión.

Cuando Rahma intentó defender su postura argumentando que vive y paga impuestos en la ciudad, la artista respondió que ella no estaba de acuerdo con esa regla no escrita.

“Cuando naces en Nueva York es cuando realmente eres neoyorquino”, insistió la cantante.

La estrella también reafirmó su postura con una frase que rápidamente se volvió viral: “Dije lo que dije. Lo decía en serio”.

Las redes reaccionan

Las declaraciones de López provocaron reacciones encontradas entre usuarios y figuras públicas.

Algunos respaldaron su opinión, entre ellos la actriz Kerry Washington, quien manifestó estar de acuerdo con la postura de la cantante.

Sin embargo, otros criticaron sus palabras al considerar que contradicen la historia multicultural e inmigrante que caracteriza a Nueva York.

Varios usuarios señalaron que la ciudad ha sido construida durante generaciones por personas nacidas en diferentes partes del mundo que posteriormente hicieron de Nueva York su hogar.

La entrevista forma parte de la promoción de Office Romance, la nueva comedia romántica de Netflix protagonizada por Jennifer López junto a Brett Goldstein.