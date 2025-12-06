Jennifer López, acostumbrada a proyectar fuerza, disciplina y éxito en cada una de sus apariciones públicas, dejó ver un costado mucho más íntimo durante el desayuno anual Women in Entertainment, organizado por The Hollywood Reporter.

Allí, la artista de 56 años fue honrada con el premio Equity in Entertainment, un reconocimiento que la conmovió hasta las lágrimas.

Durante la actividad, Lopez recordó que su trayectoria no ha sido producto de la suerte, sino de décadas de esfuerzo y persistencia. En su discurso, evocó los retos que enfrentó al abrirse paso en la industria siendo latina, un camino que —según reconoció— estuvo marcado por límites impuestos desde el exterior que se negó a aceptar.

PUBLICIDAD

Antes de adentrarse en sus reflexiones, la artista no pudo contener la emoción. Con la voz entrecortada, agradeció el galardón que destaca no solo su carrera artística, sino también su compromiso con causas sociales, la igualdad y la defensa de los derechos humanos.

La actriz y productora Kerry Washington fue quien le entregó la estatuilla, resaltando su influencia como figura que ha derribado barreras y ha servido de inspiración para la comunidad latina dentro del entretenimiento.

“Me siento tan honrada… Todas estas mujeres son increíbles”, expresó López mientras intentaba recomponerse. En tono ligero, bromeó con que debió dedicar más tiempo a preparar su discurso, provocando risas entre la audiencia.

López también hizo un repaso por momentos cruciales de su carrera y señaló que nunca se conformó con las expectativas impuestas sobre lo que una mujer latina podía aspirar a lograr.

La película Selena, recordó, marcó un antes y un después: le abrió oportunidades y, a la vez, abrió camino para quienes vendrían detrás de ella, demostrando que las barreras pueden romperse cuando el talento y la determinación se imponen.

El reconocimiento, más allá del brillo mediático, subrayó una vez más el papel de Jennifer López como una figura que utiliza su plataforma para impulsar la equidad, representar a su comunidad y promover un cambio real dentro de la industria.