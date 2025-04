Lele Pons confirmó que tuvo que ir al hospital por el estrés que estaba sufriendo a causa de los comentarios que generó en redes sociales su doble caída durante la fiesta que realizó el viernes para revelar el sexo de su bebé con Guaynaa.

La influencer de origen venezolano explicó que fue chequeada tras resbalar y caerse con el líquido rosado que liberó una maquina para anunciar que espera una niña. Sin embargo, aclaró que su problema no es físico, sino emocional.

“Estaban ahí (esa noche) dos personas que me cuidan cuando yo voy al hospital, todo estaba súper bien, todo perfecto, es más emocionalmente que no he estado bien, por muchas razones”, dijo.

“Es mucho más difícil calmarse cuando estás embarazada, algo que estoy aprendiendo, mucho estrés, sí fui a chequearme por el estrés el próximo día”, contó.

Asimismo, la también cantante negó haber sido internada por complicaciones con su embarazo, pero sí admitió que acudió a un centro médico para tranquilizarse y no afectar a la criatura.

“Las cosas que me decían eran muy fuertes y muchas veces te crees todo, todo lo que te dicen, porque estás con las hormonas por todos lados y fue muy fuerte, es como que estoy triste, pero a la vez no puedo, porque lo va a sentir (la bebé)”, señaló.

“Cuando la gente me estaba diciendo que yo intencionalmente quería hacerle daño a mi bebé eso fue como: ‘Oh my God (Oh Dios mío), si yo siempre quise ser mamá’”, concluyó.