La recordada actriz boricua Lillian Hurst resaltó la calidad artística de su amiga y compañera de trabajo, Luz Odilia Font, quien falleció ayer a sus 92 años de edad, en el hogar Hilos de Plata de Guaynabo.

Ambas animaron el desaparecido programa “El Super Show Goya”, transmitido por Wapa TV.

“Honor a quien honor merece, me encantaba trabajar con ella porque era una profesional bien preparada, de las que no se ven ahora. No se metía en chismes, ni cosas vanas, era buena compañera, integra, estaba siempre presente. Se ganó su lugar”, dijo Hurst.

“Laboré tantos años a su lado, que era parte de mi familia porque la veía diariamente. Se puede decir, que vendió los productos Goya ella solita como locutora”, sostuvo.

En otros temas, Hurst, quien se encuentra en la Isla, anticipó la publicación de su libro autobiográfico, que recreará su incursión en la televisión puertorriqueña.

“En estos momentos es mi prioridad, estoy muy emocionada con mi libro, pero no puedo ofrecer más detalles, hasta que tenga la compañía incorporada”.

“Vivo entre Puerto Rico y Nueva York, además del libro voy a producir teatro aquí, y para Estados Unidos”, aseguró.