De ser dos de los grupos musicales que definieron el sonido del merengue en el Puerto Rico de los años 90, ahora se encontraron frente a frente por primera vez en un estudio de grabación para revelar que sus identidades sonoras no sólo pueden coexistir, sino que juntos pueden llevar más “swing” y más jolgorio para el pueblo.

Limi-T 21 y Grupo Manía unen sus voces para llevar la fórmula perfecta de la alegría en su nueva canción “Pa’ ser feliz”, que ya está disponible en plataformas de “streaming”.

Primera Hora habló con Elvin Torres, Ángel Ramiro Matos y Javier Bermúdez sobre la tercera colaboración con el grupo liderado por Héctor “Banchy” Serrano que catalogaron como “histórica” tras ser la primera vez que ambos conjuntos musicales graban en un mismo espacio luego de tres décadas de poner a bailar al Caribe y América Latina con sus éxitos.

“Somos dos grupos que llevamos mucho tiempo para un público específico, pero jamás pensábamos que fuéramos tan parecidos, tan compatibles”, compartió Javier sobre el más reciente número, que formará parte del próximo álbum colaborativo que el trío lanzará en 2026.

El merenguero destacó que la reunión les permitió, finalmente, conocerse más a fondo y entender que pese a las comparaciones que han experimentado por mucho tiempo es más lo que los une que lo que los difiere.

“No somos tan diferentes en nuestra forma de pensar y de ser. Vimos que había una química y una magia entre los dos grupos, y llegamos a desarrollar una amistad genuina”, dijo Javier, quien admitió que, incluso, ahora todos los músicos se unieron a un chat grupal en WhatsApp.

“Te puedo contar que ellos nos dieron la sorpresa de llegar a un baile que nosotros montamos, sin aviso previo, y montarse en la tarima para cantar el nuevo tema con nosotros. ¡Estamos muy felices de invitarlos a trabajar esta canción con nosotros!“, resaltó.

Elvin, por su lado, compartió que “Pa’ ser feliz” mostró que, pese a los avances tecnológicos que disfruta la industria del entretenimiento, volver a los aspectos básicos del proceso creativo puede rendir frutos, tanto a corto como a largo plazo.

“A veces, poder grabar de cualquier otro sitio puede estar ‘cool’, pero esa compenetración que tuvimos y el estar tantas horas juntos, nos dimos cuenta de las similitudes que tenemos, que podíamos hacer música desde cero, y nos sentimos bien contentos, porque, créeme, eso fue un ‘party’ literal en el estudio”, destacó el cantante, quien asegura que eso fue evidente con la euforia que se transmitió en el número final. “Esta ha sido una de las sesiones más divertidas que hemos hecho en nuestra carrera”, agregó.

Ramiro aprovechó para echarle flores a Javier por lo que logró con el tema que cantan con los “dueños de la manía” escribiendo una pieza que el público puede disfrutar por el ritmo acelerado que los distingue, así como la sazón que permite que aporten sus colegas en completa armonía.

“Todo esto que está pasando es porque los muchachos de Grupo Manía se sintieron cómodos e hicieron su parte suya y para mí, eso fue una gesta bien grande de parte de Javier, que todo surgió de su esfuerzo”, apuntaló.

Además, aseguró que tanto este número como “Se vale”, el enérgico tema con Olga Tañon que logró alcance global con el apoyo del gigante de fitness Zumba, serán parte de su futuro “extended play”, que todavía sigue “under construction”.

“Ya los otros temas colaborativos tienen nombres y apellidos, y los artistas invitados son figuras muy importantes en el mercado latino y ya están confirmados, pero si los menciono se pierde el factor sorpresa”, destacó el vocalista.

“Un show bien diferente”

Los integrantes de Limi-T 21 también destacaron que el público que diga presente en su próximo espectáculo “En el Choli es que es”, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero de 2026, podrá esperar una experiencia inigualable a lo que han realizado en los últimos 35 años de trayectoria.

“En este caminar, no es solamente Limi-T el que va para el Choli; yo quiero decir que Limi-T va a representar a muchos grupos que también se merecen estar en el Choli y, a lo mejor, no han llegado”, destacó Javier, quien asegura que el éxito de su estilo sonoro no se trató solo del trabajo propio, sino de ver cómo el mismo influencia a otros a darle un giro propio o hasta abrazarlo a otro género musical, como ha ocurrido en las pasadas décadas con el género urbano.

“Limi-T es parte de una gran generación, donde está Grupo Manía, está Olga Tañón, está el mismo Oscarito, está Joseph Fonseca, y nosotros estamos muy felices de que dentro del género tropical podemos llegar al Choli y decir que nuestro estilo tiene también espacio”, acotó el conocido intérprete de “Estás enamorada”.

“El público podrá disfrutar de un show maravilloso, un show bien diferente, porque lo que estamos preparando, les garantizo que nunca lo han visto de nuestra parte”, sostuvo.

Los boletos para “En el Choli es que es” ya se encuentran a la venta en Ticketera.