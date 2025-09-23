La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás respondió públicamente sobre el retraso que ha sufrido el estreno de su programa con Univision/Televisa, “Más fuerte que nunca”, tras haber anunciado su posposición hace casi seis meses.

Arrarás explicó que cumplió con las grabaciones del espacio que estaba programado para iniciar el pasado domingo 30 de marzo, por lo que entiende que los ejecutivos de la cadena son los responsables de decidir si el resultado final sale al aire.

“Creo que la pregunta sobre por que mi show no ha salido al aire se la tienen que hacer a los ejecutivos de Univisión/Televisa. Yo cumplí con hacer los programas y me pagaron en su totalidad. Ellos me dijeron en repetidas ocasiones que adoraron el producto final y que querían darle incluso una mayor prominencia dentro de la cadena. Por ende, lo que hagan con esos shows que grabamos es decisión de ellos. Están en todo su derecho”, afirmó.

Asimismo, la veterana comunicadora confesó haber recibido varias ofertas de trabajo, las cuales ha tenido la oportunidad de rechazar porque no logran “entusiasmarme”.

“Por fortuna yo estoy más que satisfecha con la carrera que por años he tenido en la tele y no ando buscando trabajo ni rogándole a nadie para que me ponga en pantalla. Eso no me quita el sueño. Tengo una vida plena en todos los sentidos y, sin ánimo de sonar arrogante, la realidad es que a mí constantemente me hacen acercamientos para ofrecerme proyectos y me puedo dar el lujo de decir que no a menos que sea algo que de verdad me entusiasme. Para este proyecto me buscaron a mí, no al revés”, expresó.

“Tengo el inmenso privilegio de no deberme a nada ni a nadie porque después de trabajar duro tantos años soy financieramente independiente. Tan solo me dejo llevar por mis convicciones que incluyen un gran sentido de la justicia. Y algo te puedo asegurar que cualquier intento de silenciar mi voz, si fuera el caso, no va a tener éxito. Sobre todo en estos tiempos en que hay que decir las cosas como son”, concluyó.